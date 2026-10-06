Mientras los mexicanos en 2030 tendrán una jornada de 40 horas, en Alemania el modelo de semana laboral de 4 días evoluciona con mejores condiciones para los trabajadores

El modelo europeo evoluciona tras la semana laboral de 4 días con esquemas más flexibles, en México ya existe una reforma aprobada que reducirá de 48 a 40 horas semanales de manera progresiva

A dos años del experimento de la semana laboral de 4 días en Alemania, el modelo ha evolucionado hacia esquemas más flexibles que mantienen jornadas más cortas, con beneficios medibles en el entorno laboral.

En contraste, en México, la reducción de la jornada laboral continúa en el ámbito legislativo sin una implementación generalizada en el sector productivo.

¿Qué está pasando en Alemania con la jornada laboral?

La IA permite a personas neurodivergentes organizarse de forma más eficiente en el trabajo. | Foto: Pexels (Pexels)

De acuerdo con El Economista, el estudio realizado por la Universidad de Münster e Intraprenör señala que el 70% de las empresas alemanas mantiene horarios reducidos tras la prueba piloto impulsada por 4 Day Week Global.

Sin embargo, el modelo clásico de cuatro días laborales ha sido reemplazado en muchos casos por esquemas más adaptables, conocidos como reducción del tiempo de trabajo (WTR).

Empresas al semanas priorizan flexibilidad

En lugar de adoptar un formato único, las organizaciones han ajustado sus sistemas laborales.

Esto permite adaptar horarios y cargas de trabajo según las necesidades operativas, lo que ha facilitado mantener la productividad sin regresar a esquemas tradicionales rígidos.

Beneficios laborales detectados en Europa

Los resultados muestran impactos claros en el mercado laboral.

Un 44% de las empresas reporta mayor atracción de talento, mientras que el 56% indica mejoras en la retención de personal, además de un incremento en postulaciones.

Mejora en calidad de vida de trabajadores

La investigación subraya la importancia de la prevención y muestra que hábitos saludables pueden tener un impacto profundo en la memoria y la calidad de vida/Foto: Canva

El impacto también se refleja en el bienestar de los empleados.

El 69% de las compañías identifica mejoras en el balance vida-trabajo, lo que refuerza la viabilidad de mantener jornadas más cortas en el largo plazo.

México ya aprobó la reducción de jornada laboral

En contraste, México se encuentra en una etapa distinta, ya que la reducción de la jornada laboral no es un experimento, sino una reforma aprobada. El cambio, establece que la jornada pasará de 48 a 40 horas semanales, aunque su aplicación será gradual hasta 2030, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La implementación escalonada busca dar tiempo a empresas y sectores productivos para adaptarse. A diferencia del caso alemán, donde las modificaciones surgen desde la operación interna de las compañías, en México el ajuste será un cambio legal que deberá cumplirse de manera progresiva en todo el país.

Diferencias clave entre Alemania y México

La discusión sobre la jornada laboral y sus implicaciones sigue siendo tema central en el debate público. (Gemini)

El contraste entre ambos modelos es claro. Mientras en Alemania las empresas experimentan con esquemas flexibles derivados de una prueba piloto reciente, en México ya existe una ruta definida hacia una transformación estructural del tiempo de trabajo.

Retos operativos y futuro del trabajo

A pesar de los beneficios, el proceso no está libre de desafíos. El propio estudio alemán advierte que la reducción de jornada laboral implica ajustes organizacionales, coordinación constante y, en algunos casos, impactos temporales en la productividad durante la transición.

En ese contexto, tanto el modelo europeo como el mexicano enfrentan un mismo reto: lograr un equilibrio entre eficiencia, bienestar laboral y sostenibilidad operativa, en un entorno donde el tiempo de trabajo se ha convertido en un eje central de cambio.

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