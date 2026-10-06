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México bajo la amenaza de dos posibles ciclones tropicales: lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado del 8 al 10 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que, del 8 al 10 de octubre de 2026, dos posibles ciclones tropicales —uno en el Pacífico Sur y otro en el Golfo de México— provocarán lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en gran parte de México.

México bajo la amenaza de dos posibles ciclones tropicales: lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado del 8 al 10 de octubre de 2026

Entre el jueves 8 y el sábado 10 de octubre de 2026, México enfrentará condiciones meteorológicas severas debido a dos posibles ciclones tropicales y el ingreso de humedad por ambos litorales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, ha emitido un aviso meteorológico de 72 a 96 horas de validez, correspondiente al periodo del jueves 8 al sábado 10 de octubre de 2026, en el que se advierte sobre la presencia de dos posibles ciclones tropicales que, combinados con otros factores atmosféricos, provocarán condiciones climáticas severas en la mayor parte del país.

Panorama general: dos ciclones tropicales en simultáneo

De acuerdo con el pronóstico, durante el periodo de referencia se desarrollarán dos posibles ciclones tropicales: uno frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano y otro en el Golfo de México. A estos sistemas se sumarán divergencia en altura y el ingreso de humedad procedente de ambos litorales, lo que en conjunto generará:

  • Chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional.
  • Excepción: el noroeste del país, que permanecerá al margen de las precipitaciones más significativas.
  • Lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.
  • Rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de dichos estados.

Asimismo, prevalecerá un ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste de la República Mexicana.

Fuertes lluvias para mañana lunes y martes en estas ciudades

México

Fuertes lluvias para mañana lunes y martes en estas ciudades

Pronóstico detallado por día

Jueves 08 de octubre

Precipitaciones:

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (costa), Oaxaca (centro y sur), Chiapas (centro y este), Campeche (norte) y Yucatán (norte y oeste).
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán (costa), Estado de México (suroeste), Puebla (este y sureste), Veracruz (centro y sur), Tabasco (costa) y Quintana Roo (norte).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (oeste y sur), Colima, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Aguascalientes y Guanajuato.

Vientos:

  • 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Campeche y Yucatán.
  • 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
  • 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y costa de Tamaulipas.

Oleaje:

  • 3.0 a 4.0 metros: costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
  • 2.0 a 3.0 metros: costas de Campeche y Yucatán.
  • 1.0 a 2.0 metros: costa occidental de la península de Baja California, así como en costas de Jalisco, Colima, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas:

  • Máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).
  • Máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste) y Sinaloa.
  • Máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco.
  • Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Viernes 09 de octubre

Precipitaciones:

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Michoacán (costa), Guerrero (costa), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (centro, este y sur).
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (sur), Colima, Puebla (este y sureste), Veracruz (centro y sur) y Yucatán (norte).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit (costa y sur), Morelos, Ciudad de México, Estado de México (centro y suroeste), Tlaxcala, Tabasco (costa), Campeche (costa) y Quintana Roo (norte).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua y Aguascalientes.

Vientos:

  • 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: costas de Michoacán y Guerrero.
  • 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Yucatán y Quintana Roo (norte).
  • 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: costas de Jalisco, Colima, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Oleaje:

  • 3.0 a 4.0 metros: costas de Michoacán, Guerrero y Yucatán (durante la mañana).
  • 2.0 a 3.0 metros: costa occidental de la península de Baja California, así como en costas de Jalisco, Colima y Oaxaca.
  • 1.0 a 2.0 metros: costas de Sinaloa, Nayarit, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Temperaturas:

  • Máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).
  • Máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste) y Sinaloa.
  • Máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche y Yucatán.
  • Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Sábado 10 de octubre

Precipitaciones:

ALERTA: Ya hay fecha para el ingreso de un frente frío a México

México

Nuevo frente frío refrescará norte y centro de México

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste).
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (centro, este y sur).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit (sur), Zacatecas (sur), Guanajuato (sur), Estado de México (suroeste), Puebla (sureste) y Veracruz (centro y sur).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Vientos:

  • 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: costas de Colima, Michoacán y Guerrero (oeste).
  • 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Jalisco y Oaxaca.

Oleaje:

  • 4.0 a 5.0 metros: costas de Colima, Michoacán y Guerrero (oeste).
  • 2.0 a 3.0 metros: costas de Jalisco y Oaxaca.
  • 1.0 a 2.0 metros: costa occidental de la península de Baja California y costa de Chiapas.

Temperaturas:

  • Máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Campeche y Yucatán.
  • Máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
  • Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Nota importante del SMN: riesgos asociados

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas de:

  • Descargas eléctricas
  • Rachas de viento
  • Caída de granizo

Además, estas precipitaciones podrían originar:

  • Incremento en los niveles de ríos y arroyos
  • Deslaves
  • Encharcamientos e inundaciones en zonas bajas

Por su parte, las rachas fuertes de viento podrían provocar:

  • Derribo de árboles
  • Caída de anuncios publicitarios

Recomendaciones generales

Ante este panorama, se recomienda a la población:

  • Mantenerse informada a través de fuentes oficiales como el SMN y Protección Civil.
  • Evitar zonas de riesgo como laderas, cauces de ríos y zonas bajas susceptibles a inundaciones.
  • Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento en balcones, azoteas y patios.
  • No cruzar corrientes de agua ni caminos inundados.
  • Atender las indicaciones de las autoridades locales y estar preparado para posibles evacuaciones.
  • Tomar precauciones ante temperaturas extremas, tanto por el calor intenso en el noroeste como por el frío en zonas serranas durante las madrugadas.

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