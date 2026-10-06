México bajo la amenaza de dos posibles ciclones tropicales: lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado del 8 al 10 de octubre de 2026

Entre el jueves 8 y el sábado 10 de octubre de 2026, México enfrentará condiciones meteorológicas severas debido a dos posibles ciclones tropicales y el ingreso de humedad por ambos litorales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que, del 8 al 10 de octubre de 2026, dos posibles ciclones tropicales —uno en el Pacífico Sur y otro en el Golfo de México— provocarán lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en gran parte de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, ha emitido un aviso meteorológico de 72 a 96 horas de validez, correspondiente al periodo del jueves 8 al sábado 10 de octubre de 2026, en el que se advierte sobre la presencia de dos posibles ciclones tropicales que, combinados con otros factores atmosféricos, provocarán condiciones climáticas severas en la mayor parte del país.

Panorama general: dos ciclones tropicales en simultáneo

De acuerdo con el pronóstico, durante el periodo de referencia se desarrollarán dos posibles ciclones tropicales: uno frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano y otro en el Golfo de México. A estos sistemas se sumarán divergencia en altura y el ingreso de humedad procedente de ambos litorales, lo que en conjunto generará:

Chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional.

acompañadas de en gran parte del territorio nacional. Excepción: el noroeste del país, que permanecerá al margen de las precipitaciones más significativas.

el noroeste del país, que permanecerá al margen de las precipitaciones más significativas. Lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán .

en zonas de . Rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de dichos estados.

Asimismo, prevalecerá un ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste de la República Mexicana.

Pronóstico detallado por día

Jueves 08 de octubre

Precipitaciones:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (costa), Oaxaca (centro y sur), Chiapas (centro y este), Campeche (norte) y Yucatán (norte y oeste).

Guerrero (costa), Oaxaca (centro y sur), Chiapas (centro y este), Campeche (norte) y Yucatán (norte y oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán (costa), Estado de México (suroeste), Puebla (este y sureste), Veracruz (centro y sur), Tabasco (costa) y Quintana Roo (norte).

Michoacán (costa), Estado de México (suroeste), Puebla (este y sureste), Veracruz (centro y sur), Tabasco (costa) y Quintana Roo (norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (oeste y sur), Colima, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala.

Jalisco (oeste y sur), Colima, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Aguascalientes y Guanajuato.

Vientos:

30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Campeche y Yucatán.

costas de Campeche y Yucatán. 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y costa de Tamaulipas.

Oleaje:

3.0 a 4.0 metros: costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. 2.0 a 3.0 metros: costas de Campeche y Yucatán.

costas de Campeche y Yucatán. 1.0 a 2.0 metros: costa occidental de la península de Baja California, así como en costas de Jalisco, Colima, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas:

Máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). Máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste) y Sinaloa.

Baja California Sur, Chihuahua (suroeste) y Sinaloa. Máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco.

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco. Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Viernes 09 de octubre

Precipitaciones:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Michoacán (costa), Guerrero (costa), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (centro, este y sur).

Michoacán (costa), Guerrero (costa), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (centro, este y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (sur), Colima, Puebla (este y sureste), Veracruz (centro y sur) y Yucatán (norte).

Jalisco (sur), Colima, Puebla (este y sureste), Veracruz (centro y sur) y Yucatán (norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit (costa y sur), Morelos, Ciudad de México, Estado de México (centro y suroeste), Tlaxcala, Tabasco (costa), Campeche (costa) y Quintana Roo (norte).

Nayarit (costa y sur), Morelos, Ciudad de México, Estado de México (centro y suroeste), Tlaxcala, Tabasco (costa), Campeche (costa) y Quintana Roo (norte). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua y Aguascalientes.

Vientos:

40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: costas de Michoacán y Guerrero.

costas de Michoacán y Guerrero. 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Yucatán y Quintana Roo (norte).

costas de Yucatán y Quintana Roo (norte). 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: costas de Jalisco, Colima, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Oleaje:

3.0 a 4.0 metros: costas de Michoacán, Guerrero y Yucatán (durante la mañana).

costas de Michoacán, Guerrero y Yucatán (durante la mañana). 2.0 a 3.0 metros: costa occidental de la península de Baja California, así como en costas de Jalisco, Colima y Oaxaca.

costa occidental de la península de Baja California, así como en costas de Jalisco, Colima y Oaxaca. 1.0 a 2.0 metros: costas de Sinaloa, Nayarit, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Temperaturas:

Máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). Máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste) y Sinaloa.

Baja California Sur, Chihuahua (suroeste) y Sinaloa. Máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche y Yucatán. Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Sábado 10 de octubre

Precipitaciones:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste).

Jalisco (sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (centro, este y sur).

Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (centro, este y sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit (sur), Zacatecas (sur), Guanajuato (sur), Estado de México (suroeste), Puebla (sureste) y Veracruz (centro y sur).

Nayarit (sur), Zacatecas (sur), Guanajuato (sur), Estado de México (suroeste), Puebla (sureste) y Veracruz (centro y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Vientos:

40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: costas de Colima, Michoacán y Guerrero (oeste).

costas de Colima, Michoacán y Guerrero (oeste). 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Jalisco y Oaxaca.

Oleaje:

4.0 a 5.0 metros: costas de Colima, Michoacán y Guerrero (oeste).

costas de Colima, Michoacán y Guerrero (oeste). 2.0 a 3.0 metros: costas de Jalisco y Oaxaca.

costas de Jalisco y Oaxaca. 1.0 a 2.0 metros: costa occidental de la península de Baja California y costa de Chiapas.

Temperaturas:

Máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Campeche y Yucatán.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Campeche y Yucatán. Máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Nota importante del SMN: riesgos asociados

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas de:

Descargas eléctricas

Rachas de viento

Caída de granizo

Además, estas precipitaciones podrían originar:

Incremento en los niveles de ríos y arroyos

Deslaves

Encharcamientos e inundaciones en zonas bajas

Por su parte, las rachas fuertes de viento podrían provocar:

Derribo de árboles

Caída de anuncios publicitarios

Recomendaciones generales

Ante este panorama, se recomienda a la población: