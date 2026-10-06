Jóvenes Construyendo el Futuro volverá hasta enero de 2027 porque se alcanzó la meta de este 2026, explicó la presidente Claudia Sheinbaum

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro da un apoyo económico por hasta un año, mientras los participantes reciben capacitación

La suspensión temporal en el alta de nuevos aprendices y tutores responde a criterios de planeación presupuestal y metas de cobertura.

El programa de capacitación laboral Jóvenes Construyendo el Futuro no abrirá nuevas vinculaciones durante lo que resta del año y reanudará sus inscripciones hasta enero de 2027.

Esta medida responde a que la iniciativa alcanzó al cien por ciento la meta de incorporaciones presupuestadas y programadas para todo el año 2026.

La confirmación fue realizada directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina, según reportes de medios de comunicación que cubren la agenda del Ejecutivo Federal.

La mandataria explicó que debido a que la meta asignada este año 2026 para este programa social fue alcanzada, por lo que la plataforma oficial de registro entra en una etapa de receso operativo para nuevos aspirantes mientras concluye el periodo anual.

¿Por qué se pausaron los registros de Jóvenes Construyendo el Futuro?

La suspensión temporal en el alta de nuevos aprendices y tutores responde a criterios de planeación presupuestal y metas de cobertura establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS):

¿Qué día depositan la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Cumplimiento de la meta anual: La administración federal logró cubrir la cuota proyectada de nuevos beneficiarios para el año 2026 antes de finalizar el último trimestre del año.

La administración federal logró cubrir la cuota proyectada de nuevos beneficiarios para el año 2026 antes de finalizar el último trimestre del año. Techo presupuestal alcanzado: Los fondos públicos asignados por el Presupuesto de Egresos de la Federación para cubrir los apoyos económicos mensuales de esta generación quedaron totalmente comprometidos.

Los fondos públicos asignados por el Presupuesto de Egresos de la Federación para cubrir los apoyos económicos mensuales de esta generación quedaron totalmente comprometidos. Cierre de ciclo operativo: La plataforma digital suele cerrar la opción de nuevas vinculaciones al agotarse los lugares programados para permitir la supervisión y tutoría de quienes ya se encuentran capacitándose en las distintas plazas laborales.

Jóvenes Construyendo el Futuro. (Foto: Especial)

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¿Qué sucederá con las personas que ya están dentro del programa?

Es fundamental que los jóvenes y centros de trabajo que actualmente forman parte del padrón activo tengan claridad sobre la continuidad de sus apoyos:

Jóvenes Construyendo el Futuro suma más de 3.5 millones de beneficiarios de 2019 a 2026, con apoyo mensual equivalente a un salario mínimo, seguridad social del IMSS y capacitación laboral durante un año. | Foto: Presidencia/Especial GH

Pagos mensuales garantizados: Quienes ya reciben su beca mantendrán el depósito de su apoyo económico de manera regular y en las fechas calendarizadas hasta completar sus 12 meses de capacitación.

Quienes ya reciben su beca mantendrán el depósito de su apoyo económico de manera regular y en las fechas calendarizadas hasta completar sus 12 meses de capacitación. Cobertura de salud vigente: El seguro médico proporcionado por el Instituto Mexicano del Seguro Seguro Social (IMSS) para los aprendices activos continuará sin ningún tipo de interrupción.

El seguro médico proporcionado por el Instituto Mexicano del Seguro Seguro Social (IMSS) para los aprendices activos continuará sin ningún tipo de interrupción. Seguimiento a tutores: Las empresas, talleres, negocios e instituciones registradas como centros de trabajo continuarán con la evaluación mensual ordinaria de los jóvenes que ya tienen asignados.

Jóvenes Construyendo el Futuro abre nueva convocatoria con becas mensuales de 9,582 pesos y seguro médico

Guía útil: ¿Qué deben hacer los aspirantes para el proceso de enero de 2027?

Para las personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan y buscan incorporarse a la capacitación laboral al inicio del próximo año, se recomiendan las siguientes acciones preventivas:

Tener la documentación lista: Reúna oportunamente su Clave Única de Registro de Población (CURP), identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente y una fotografía con el rostro descubierto. Crear o actualizar su perfil: Si bien la opción de vinculación a una empresa está cerrada, la plataforma oficial permite adelantar la carga de documentos personales en el sistema para agilizar el trámite cuando abra la convocatoria. Consultar únicamente canales oficiales: Evite compartir información personal o realizar pagos en redes sociales; el trámite es completamente gratuito y se realiza en el portal oficial del Gobierno de México ( jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx ). Estar al pendiente del calendario: La reapertura formal de las plataformas de vinculación y la asignación del presupuesto para la nueva generación de beneficiarios iniciará formalmente durante las primeras semanas de enero de 2027.

Jóvenes Construyendo el Futuro lanza convocatoria para jóvenes que buscan empleo y capacitación. Foto: Canvas



