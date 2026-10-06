Efemérides del 6 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy en México y el mundo?

Acontecimientos históricos, nacimientos, fallecimientos y santoral que se recuerdan en esta fecha

El 6 de octubre reúne acontecimientos relevantes de la historia de México y nuevas conmemoraciones internacionales. Entre los hechos más destacados se encuentra la fuga de Francisco I. Madero en 1910, pocos días antes de que se diera a conocer el Plan de San Luis.

1910: Francisco I. Madero escapa de San Luis Potosí

El 6 de octubre de 1910, Francisco I. Madero escapó de la ciudad de San Luis Potosí, donde se encontraba detenido por las autoridades porfiristas.

Madero había sido aprehendido durante la campaña electoral de ese año y posteriormente trasladado a San Luis Potosí. Tras su fuga, se dirigió hacia San Antonio, Texas, desde donde continuó la organización del movimiento contra el régimen de Porfirio Díaz.

El episodio ocurrió un día después de la fecha que lleva el Plan de San Luis, proclamado por Madero el 5 de octubre de 1910, documento que convocó al levantamiento armado del 20 de noviembre de ese año.

1938: la Malinche es declarada Parque Nacional

El 6 de octubre de 1938, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se declaró Parque Nacional La Montaña Malinche o Matlalcuéyatl, territorio ubicado entre los estados de Tlaxcala y Puebla.

La declaratoria forma parte de las acciones de conservación ambiental impulsadas durante el periodo cardenista. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales registra este acontecimiento entre las efemérides ambientales del 6 de octubre.

Día Internacional de la Geodiversidad

El 6 de octubre de 2026 se celebra por primera vez el Día Internacional de la Geodiversidad, establecido por la Conferencia General de la UNESCO mediante la resolución 41 C/24.

La geodiversidad comprende la variedad de elementos y procesos geológicos y físicos de la Tierra, como minerales, rocas, fósiles, suelos, relieves, cuerpos de agua y procesos naturales.

La UNESCO destaca que estos elementos proporcionan servicios esenciales para las sociedades y que comprender la geodiversidad es importante para afrontar desafíos relacionados con la sostenibilidad y la gestión del territorio.

¿Por qué es importante la geodiversidad?

La geodiversidad constituye la base física sobre la que se desarrollan los ecosistemas y las actividades humanas. Los suelos, los minerales, las aguas subterráneas y las distintas formaciones geológicas tienen un papel fundamental en la agricultura, el suministro de agua, la construcción y la conservación de los paisajes.

La UNESCO busca que esta primera celebración contribuya a una mayor comprensión pública de las ciencias de la Tierra y de su importancia para construir sociedades sostenibles.

Otras efemérides del 6 de octubre

Entre los acontecimientos y conmemoraciones relacionados con esta fecha se encuentran:

1910: Francisco I. Madero escapa de San Luis Potosí y se dirige a San Antonio, Texas.

Francisco I. Madero escapa de San Luis Potosí y se dirige a San Antonio, Texas. 1938: se declara Parque Nacional la Montaña Malinche o Matlalcuéyatl.

se declara Parque Nacional la Montaña Malinche o Matlalcuéyatl. 2026: se celebra por primera vez el Día Internacional de la Geodiversidad .

se celebra por primera vez el . Semana Mundial del Espacio: la fecha forma parte de esta celebración internacional que se desarrolla del 4 al 10 de octubre.

Geodiversidad

El 6 de octubre de 2026 combina así un episodio fundamental de los antecedentes de la Revolución Mexicana con una nueva fecha internacional dedicada al conocimiento y la protección del patrimonio geológico de nuestro planeta.