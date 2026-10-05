Van 9 millones 851 mil líneas con terminación 3 vinculadas y el dígito 4 tiene hasta el 15 de octubre

El 87.3% de las 11.2 millones de líneas estimadas ya completó el proceso; las suspendidas no pierden su número y pueden reactivarlo de inmediato.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informa que, con corte al domingo 4 de octubre, se han vinculado 9 millones 851 mil 807 líneas con terminación 3. Esto representa el 87.3% de las 11.2 millones de líneas estimadas para este dígito.

De las líneas con dígito 3 que fueron suspendidas, ya se reactivaron 1 millón 213 mil 717 que realizaron su proceso de vinculación.

Las líneas suspendidas no pierden su número

Las personas que cuentan con una línea con terminación 3 y cuyo servicio se encuentra suspendido no perdieron su número y podrán recuperar su servicio de forma inmediata una vez que realicen la vinculación de su línea ante su compañía telefónica.

Las líneas suspendidas pueden realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana, a su compañía telefónica, recibir la alerta sísmica y realizar el proceso de vinculación.

El calendario oficial de vinculación por dígito

El calendario oficial de vinculación por último dígito del número telefónico continúa de la siguiente manera: 4 (15 de octubre); 5 (31 de octubre); 6 (15 de noviembre); 7 (30 de noviembre); 8 (15 de diciembre) y 9 (31 de diciembre).

Cómo vincular la línea telefónica

Para vincular la línea telefónica se puede acudir a cualquier centro de atención de la compañía de la que sea usuario o hacerlo vía remota a través de cada plataforma. En el portal de la CRT (https://registratulinea.crt.gob.mx/) se encuentran las ligas de las plataformas de todas las empresas.

En caso de dudas, la ciudadanía cuenta con puntos de contacto a través de los perfiles en redes sociales de la CRT (X: CRTGobMx, Instagram: crtgobmx, Facebook: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y TikTok: crtgobmx), mediante el correo electrónico dudasvinculacion@crt.gob.mx, o llamando al número de atención ciudadana del Gobierno de México, 079, con servicio durante las 24 horas del día.

Esta vinculación busca eliminar el anonimato en líneas móviles para contribuir al combate de delitos cometidos mediante la telefonía celular como el fraude y la extorsión.

Te puede interesar: Luego de que Sheinbaum impuso el registro obligatorio de celulares con CURP y comenzó a bloquear las líneas, miles de mexicanos comenzaron a buscar alternativas como eSIM extranjeras