Sheinbaum asegura que las Fuerzas Armadas nunca recibirán órdenes para reprimir al pueblo durante aniversario de la Armada en Veracruz

La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que México “nunca será colonia ni protectorado” y centra el Desfile Militar del 16 de septiembre en la defensa de la soberanía. | Crédito: Presidencia

La mandataria hizo estas declaraciones en el puerto de Veracruz, durante la ceremonia por el 205 aniversario de la Armada de México y el 202 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1824.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las Fuerzas Armadas nunca recibirán una orden para actuar contra la población o reprimir al pueblo, y sostuvo que la actuación del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional debe mantenerse dentro del marco constitucional, con respeto a los derechos humanos y bajo las reglas establecidas para el uso racional de la fuerza.

La mandataria hizo estas declaraciones en el puerto de Veracruz, durante la ceremonia por el 205 aniversario de la Armada de México y el 202 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1824.

“Las Fuerzas Armadas nunca recibirán una orden para actuar o reprimir al pueblo. Su actuación debe darse siempre en el marco de la Constitución, del respeto a los derechos humanos y del uso racional de la fuerza establecido por ley”, afirmó.

Sheinbaum reivindica una visión democrática de las Fuerzas Armadas

Durante su discurso, Sheinbaum vinculó la actuación de las instituciones militares con la defensa de la soberanía, la seguridad nacional, la atención a emergencias y la protección de la población.

La Presidenta sostuvo que, durante la llamada Cuarta Transformación, se creó la Guardia Nacional bajo una concepción orientada a la protección de la población y la seguridad pública.

Afirmó que esta visión parte de considerar que las Fuerzas Armadas están ligadas a una convicción democrática y a las instituciones de la República.

La mandataria también destacó que soldados y marinos participan en labores de auxilio ante desastres naturales, además de las tareas relacionadas con seguridad y defensa.

“Las y los soldados, las y los marinos son pueblo uniformado”

Sheinbaum definió a los integrantes de las Fuerzas Armadas como “pueblo uniformado”, una expresión con la que destacó el origen social de quienes integran las instituciones militares.

“Las y los soldados, las y los marinos son pueblo uniformado. Hoy están presentes cuando se necesita defender nuestra soberanía y proteger nuestra seguridad”, expresó.

En ese contexto, la Presidenta sostuvo que el Ejército y la Marina deben permanecer vinculados con la Constitución y las instituciones de la República, y presentó a las Fuerzas Armadas como instituciones surgidas de procesos históricos relacionados con la defensa del orden constitucional, la justicia social y la democracia.

También destacó el fortalecimiento de la participación de las mujeres dentro de las instituciones castrenses y señaló que su presencia continúa ampliándose.

Reconoce labor de militares y marinos en emergencias

La Presidenta agradeció a los integrantes de las Fuerzas Armadas por su lealtad, profesionalismo, entrega, valor y patriotismo, además de reconocer su participación en tareas de auxilio a la población.

“Gracias por estar al servicio de México, por defender nuestra soberanía y por estar al lado de nuestro pueblo cuando más lo necesita”, expresó.

Durante el acto también se destacó la participación de personal de la Marina en labores de ayuda humanitaria en Venezuela después de los sismos registrados en ese país. La mandataria entregó condecoraciones y reconocimientos a elementos que participaron en esas tareas.

La ceremonia incluyó además una demostración de las capacidades operativas de la Secretaría de Marina, con participación de aeronaves, embarcaciones, vehículos y personal especializado.

Veracruz, símbolo de defensa de la soberanía

Sheinbaum aprovechó la conmemoración para reivindicar el papel histórico de Veracruz en episodios de defensa del territorio nacional frente a fuerzas extranjeras.

La Presidenta calificó al estado como “símbolo de la dignidad del pueblo de México” y recordó que Veracruz es considerado cuatro veces heroico por distintos episodios históricos en los que su población participó en la defensa del país.

Acompañada por integrantes de su gabinete y por la gobernadora Rocío Nahle, la mandataria encabezó también el acto de enarbolamiento de la bandera nacional en las unidades de la Marina y tomó protesta a 30 unidades navales y establecimientos.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el izamiento de bandera en recuerdo de quienes perdieron la vida en los terremotos de 1985 y 2017. | Crédito: Especial

La ceremonia reunió a miles de elementos

Como parte de las actividades conmemorativas se realizó una demostración de las capacidades de respuesta de la Secretaría de Marina ante una situación de emergencia.

De acuerdo con información difundida sobre el acto, participaron más de 720 elementos en un ejercicio de respuesta ante un desastre natural simulado, con apoyo de binomios caninos, vehículos, aeronaves y embarcaciones; posteriormente se realizó un desfile con alrededor de 3 mil elementos.

El mensaje presidencial colocó así en el centro de la ceremonia la relación entre las Fuerzas Armadas, la Constitución y la población, al tiempo que reivindicó su participación en tareas de seguridad, defensa de la soberanía y auxilio ante emergencias.

La declaración de que los militares y marinos no recibirán órdenes para reprimir al pueblo fue presentada por Sheinbaum como parte de la concepción democrática que, según sostuvo, debe orientar la actuación de las instituciones armadas.