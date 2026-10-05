Profeco analiza 39 marcas de café soluble en más de 2 mil pruebas y concluye que Nescafé Clásico, Great Value, Café Oro 24 Kilates y Café Lega son algunos de los que cumplen con los estándares de mayor pureza

En los cafés solubles puros, Profeco verificó que el contenido neto correspondiera con lo declarado en el envase y que el etiquetado cumpliera con la normativa.

Si al comprar café soluble usted busca saber qué productos han sido revisados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), hay una precisión importante: la dependencia no publicó un ranking general de “las mejores marcas”. Su estudio evaluó productos específicos y comprobó aspectos como el contenido neto, el etiquetado, la composición y el cumplimiento de las normas aplicables.

El análisis al que suelen hacer referencia diversas publicaciones fue realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor y apareció en la Revista del Consumidor de enero de 2016. Profeco examinó 39 productos y realizó 2,515 pruebas: 19 cafés solubles puros, 10 cafés mezclados con azúcar, incluidos descafeinados, y 10 mezclas en polvo para preparar bebidas estilo cappuccino.

Esto significa que los resultados sirven como referencia sobre los productos analizados en ese estudio, pero no permiten afirmar que una marca sea actualmente la mejor del mercado.

¿Qué revisó Profeco en el café soluble?

En los cafés solubles puros, Profeco verificó que el contenido neto correspondiera con lo declarado en el envase y que el etiquetado cumpliera con la normativa.

También analizó parámetros relacionados con la composición del producto, entre ellos humedad, glucosa, xilosa, fructosa, pH y cafeína, además de comprobar la ausencia de almidón. Para los cafés mezclados con azúcar se revisaron, entre otros aspectos, el contenido neto, el etiquetado y la cantidad de cafeína.

Por eso, decir que un café “cumplió” no significa que Profeco lo haya declarado ganador. Significa que el producto evaluado presentó resultados conformes con los parámetros revisados.

¿Qué cafés solubles aparecieron entre los que cumplieron?

Dentro de los productos evaluados se encuentran distintas marcas y presentaciones de café soluble puro, entre ellas:

Ke! Precio , café 100% puro soluble.

, café 100% puro soluble. Nescafé Clásico , café 100% puro soluble.

, café 100% puro soluble. Great Value , café 100% puro soluble.

, café 100% puro soluble. Great Value Gourmet , café puro soluble liofilizado.

, café puro soluble liofilizado. Garat Gourmet , café soluble 100% arábica.

, café soluble 100% arábica. Jacobs Gourmet Suave Blend , café soluble 100% puro.

, café soluble 100% puro. Los Portales de Córdoba Tradicional , café soluble 100% puro.

, café soluble 100% puro. Café Combate , en distintas presentaciones.

, en distintas presentaciones. Café Oro 24 Kilates .

. Café Oro , incluida una presentación descafeinada.

, incluida una presentación descafeinada. Nescafé Dolca , café soluble mezclado con caramelo.

, café soluble mezclado con caramelo. Café Legal, en su presentación soluble descafeinada mezclada con azúcar.

Los resultados originales también muestran, por ejemplo, que Ke! Precio tenía 2.93% de cafeína en el análisis correspondiente. En esa misma evaluación aparecen Nescafé Clásico, Los Portales de Córdoba Tradicional y otras presentaciones con sus respectivos resultados de laboratorio.

¿Ke! Precio fue el mejor café soluble?

No. Esa conclusión no se desprende del estudio.

Ke! Precio es uno de los productos que aparece en los resultados de Profeco y su ficha reportó información comercial completa y 2.93% de cafeína. Sin embargo, la dependencia no ordenó las marcas de la primera a la última ni otorgó el título de “mejor café soluble”.

Por ello, si encuentra titulares que presentan a una de estas marcas como “la mejor según Profeco”, conviene revisar qué estudio están citando y qué criterios utilizaron para llegar a esa afirmación.

El café con canela y caramelo en el que tal vez no confías por su bajo precio de 66 pesos, pero demostró tener 114 miligramos de cafeína por taza según la Profeco | Pexels

El café negro se estudia por su posible relación con la reducción de grasa visceral al favorecer el metabolismo y el control de la glucosa. Foto: Pexels

¿Y qué pasó con el estudio de café de 2025?

Aquí existe otra confusión frecuente.

En junio de 2025, Profeco publicó un estudio diferente sobre café tostado y molido. En esa ocasión analizó 33 productos y realizó 1,908 pruebas, durante un periodo de estudio que comprendió del 24 de febrero al 11 de abril de 2025.

Ese análisis no fue un estudio de café soluble. Por tanto, sus resultados no deben utilizarse para afirmar que una marca de café instantáneo es actualmente la mejor.

Lo importante antes de comprar

Si usted quiere utilizar los estudios de Profeco como referencia, lo más preciso es identificar qué producto fue analizado, en qué año y bajo qué parámetros.

Así, nombres como Ke! Precio, Nescafé Clásico, Great Value, Great Value Gourmet, Garat Gourmet, Jacobs Gourmet y Los Portales de Córdoba pueden mencionarse como productos que aparecen en estudios de café soluble de Profeco con resultados favorables en los parámetros revisados.

Pero hay una diferencia fundamental: haber cumplido con las pruebas de un estudio no equivale a ocupar el primer lugar de un ranking ni significa que Profeco haya declarado a esa marca como “la mejor”.