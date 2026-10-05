Hoy No Circula lunes 5 de octubre de 2026: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex

Hoy No Circula martes 21 de julio de 2026: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

Este lunes descansan los vehículos con engomado amarillo, placas 5 y 6 y holograma 1 o 2; conoce el horario y dónde aplica.

Este lunes 5 de octubre de 2026 comienza la semana con restricciones del programa Hoy No Circula para determinados vehículos en la Ciudad de México y municipios del Estado de México.

La medida busca limitar la circulación de automóviles de acuerdo con el color del engomado, la terminación de las placas y el holograma de verificación.

¿Qué autos no circulan este lunes 5 de octubre?

Este lunes deben quedarse en casa los vehículos que cumplan con las siguientes características:

Engomado amarillo

Placas terminadas en 5 o 6

Holograma de verificación 1 o 2

La restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios del Estado de México donde está vigente el programa.

Hoy no circula /Especial

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Los automóviles con holograma 0 y 00 están exentos del Hoy No Circula ordinario de este lunes.

También están exentos, entre otros, los vehículos eléctricos e híbridos y las motocicletas, de acuerdo con las disposiciones del programa.

En caso de que las autoridades ambientales decreten una Contingencia Ambiental, las restricciones pueden modificarse y alcanzar a vehículos que normalmente están exentos.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

La restricción para este lunes 5 de octubre comienza a las 5:00 de la mañana y termina a las 10:00 de la noche.

Por ello, los automovilistas que tengan engomado amarillo y placas terminadas en 5 o 6 deberán evitar utilizar su vehículo durante ese periodo.

¿En qué zonas del Estado de México aplica?

Además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el programa se aplica en municipios mexiquenses que forman parte de las zonas metropolitanas contempladas por las disposiciones ambientales.

En la Zona Metropolitana del Valle de México están incluidos municipios como Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Tecámac, Tultitlán y Valle de Chalco, entre otros.

Desde 2026 también se incorporaron municipios de las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, con reglas específicas para esas regiones.

¿Qué pasa si no respeto el Hoy No Circula?

Los automovilistas que circulen cuando tienen restringido el tránsito pueden recibir una sanción económica y, dependiendo de la entidad y las circunstancias, el vehículo puede ser llevado al corralón.

En la Ciudad de México, las multas por incumplir las restricciones pueden ir de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos, de acuerdo con las disposiciones señaladas para el programa.

Antes de salir este lunes, revisa el engomado, terminación de placa y holograma de tu automóvil para confirmar si puede circular.