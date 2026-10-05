Fuertes lluvias para mañana martes y miércoles

Lluvias torrenciales en Veracruz, Chiapas y Oaxaca; intensas en Guerrero y Tabasco; vientos fuertes en Tamaulipas y Veracruz; oleaje de hasta 3 m en Baja California Sur; calor extremo en Baja California y Sonora.

Del martes 6 al jueves 8 de octubre de 2026, el Sistema Frontal núm. 1, una circulación ciclónica, vaguadas, divergencia en altura, dos zonas de baja presión con posible desarrollo ciclónico y la entrada de humedad de ambos litorales provocarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en casi todo México, excepto el noroeste.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso sobre las condiciones meteorológicas previstas para el periodo del martes 6 al jueves 8 de octubre de 2026. Durante estos días, una combinación de sistemas meteorológicos provocará lluvias de intensidad variable en gran parte del territorio nacional, con excepción del noroeste del país.

Los fenómenos que interactuarán son:

El sistema frontal núm. 1 .

. Una circulación ciclónica .

. Vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.

de la atmósfera. Divergencia en altura .

. Dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, una en las costas del Pacífico Sur Mexicano y otra en el golfo de México.

con probabilidad de desarrollo ciclónico, una en las costas del Pacífico Sur Mexicano y otra en el golfo de México. Entrada de humedad procedente de ambos litorales.

Estos sistemas generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, en buena parte del país. Se pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero, Tabasco, Campeche y Yucatán, así como lluvias torrenciales en áreas de Veracruz, Chiapas y Oaxaca.

Pronóstico detallado por día

Martes 6 de octubre

Lluvias:

Intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (sur), Chiapas (oeste y sur) y Oaxaca (este y norte).

Veracruz (sur), Chiapas (oeste y sur) y Oaxaca (este y norte). Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (costa y este) y Tabasco (oeste).

Guerrero (costa y este) y Tabasco (oeste). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas (sureste), Puebla (suroeste), Morelos, Estado de México (suroeste) y Michoacán (centro y este).

Tamaulipas (sureste), Puebla (suroeste), Morelos, Estado de México (suroeste) y Michoacán (centro y este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (centro y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (costa y sur).

Baja California Sur (centro y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (costa y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y Guanajuato.

Viento:

30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Tamaulipas y Veracruz.

costas de Tamaulipas y Veracruz. 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costa de Oaxaca.

costa de Oaxaca. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Oleaje:

2.0 a 3.0 metros: costa occidental de Baja California Sur.

costa occidental de Baja California Sur. 1.0 a 2.0 metros: costas de Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas:

Máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). Máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur y Sinaloa.

Baja California Sur y Sinaloa. Máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Miércoles 7 de octubre

Lluvias:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (costa), Oaxaca (norte, centro y este), Chiapas (norte, centro y oeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco (oeste y sur), Campeche (norte y costa) y Yucatán (oeste).

Guerrero (costa), Oaxaca (norte, centro y este), Chiapas (norte, centro y oeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco (oeste y sur), Campeche (norte y costa) y Yucatán (oeste). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (costa, centro y este), Estado de México (suroeste), Morelos, Puebla (este, sur y suroeste) y Quintana Roo (norte).

Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (costa, centro y este), Estado de México (suroeste), Morelos, Puebla (este, sur y suroeste) y Quintana Roo (norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (centro), Durango (oeste y sur), Zacatecas (oeste y sur), Aguascalientes, Guanajuato (sur), Ciudad de México y Tlaxcala.

Chihuahua (centro), Durango (oeste y sur), Zacatecas (oeste y sur), Aguascalientes, Guanajuato (sur), Ciudad de México y Tlaxcala. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

Viento:

20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Guerrero y Oaxaca; y de componente norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

costas de Guerrero y Oaxaca; y de componente norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco y Campeche.

Oleaje:

1.0 a 2.0 metros: costa occidental de la península de Baja California, costas de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas.

Temperaturas:

Máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). Máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur y Sinaloa.

Baja California Sur y Sinaloa. Máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Jueves 8 de octubre

Lluvias:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (costa), Oaxaca (costa), Chiapas (centro, este y sur), Veracruz (sur), Tabasco, Campeche y Yucatán (norte y oeste).

Guerrero (costa), Oaxaca (costa), Chiapas (centro, este y sur), Veracruz (sur), Tabasco, Campeche y Yucatán (norte y oeste). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (sur), Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (costa, centro y este), Estado de México (suroeste), Morelos, Puebla (sur y sureste) y Quintana Roo.

Nayarit (sur), Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (costa, centro y este), Estado de México (suroeste), Morelos, Puebla (sur y sureste) y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (centro y sur), Durango (norte y oeste), Chihuahua (centro y este), Coahuila (norte y oeste), Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (centro y sur), San Luis Potosí (este), Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo (norte y este), Tlaxcala y Ciudad de México.

Sinaloa (centro y sur), Durango (norte y oeste), Chihuahua (centro y este), Coahuila (norte y oeste), Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (centro y sur), San Luis Potosí (este), Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo (norte y este), Tlaxcala y Ciudad de México. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur y Sonora.

Viento:

30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

costas de Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Oleaje:

2.0 a 3.0 metros: costas de Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

costas de Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán. 1.0 a 2.0 metros: costa occidental de la península de Baja California, costas de Veracruz, Tamaulipas y Tabasco.

Temperaturas:

Máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). Máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur y Sinaloa.

Baja California Sur y Sinaloa. Máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Recomendaciones y riesgos asociados

El SMN advierte que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas de:

Descargas eléctricas.

Rachas de viento.

Caída de granizo.

Además, estas precipitaciones podrían originar:

Incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Deslaves.

Encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Por otro lado, las rachas fuertes de viento podrían provocar:

Caída de árboles.

Daños a anuncios publicitarios.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y de Protección Civil, así como tomar las precauciones necesarias según la región en la que se encuentre.