Cinco personas son detenidas por el asesinato del político Guillermo Pamuce Yep en Coatzacoalcos

La Fiscalía de Veracruz detuvo a cinco personas por su presunta participación en el asesinato de Guillermo Pamuce Yep en Coatzacoalcos. Foto: FGE Veracruz

La Fiscalía de Veracruz informó que los detenidos son señalados por su presunta participación en la planeación, vigilancia y ejecución del homicidio, ocurrido el 23 de septiembre; un juez les impuso prisión preventiva.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó la detención e imputación de cinco personas presuntamente relacionadas con el asesinato de Guillermo Pamuce Yep, coordinador regional del partido PAZ, ocurrido el pasado 23 de septiembre en Coatzacoalcos.

Las autoridades señalaron que los detenidos habrían participado de distintas formas en la planeación, vigilancia y ejecución del homicidio.

Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas contra Kleverly Heinz “N”, Sugey del Carmen “N”, Karla Itzel “N”, Juan Carlos “N” y Jorge Alberto “N”, quienes fueron señalados por la Fiscalía como presuntos responsables del delito de homicidio doloso.

De acuerdo con las investigaciones, Sugey del Carmen “N” habría accionado un arma de fuego contra la víctima, mientras que las otras cuatro personas presuntamente participaron en diferentes momentos del ataque.

¿Qué determinó la autoridad judicial?

Después de su detención, las cinco personas fueron presentadas ante la autoridad judicial correspondiente, que determinó imponerles prisión preventiva oficiosa dentro del proceso penal 540/2026.

La Fiscalía indicó que los datos recabados durante la investigación apuntan a una participación conjunta, aunque con diferentes funciones.

“De acuerdo con los datos recabados dentro de la investigación, las cinco personas presuntamente habrían participado, bajo distintos actos, en la planeación, vigilancia y ejecución de los hechos”, señaló la dependencia.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Guillermo Pamuce Yep?

Guillermo Pamuce Yep, conocido como “El Chino Yep”, fue asesinado el miércoles 23 de septiembre en un fraccionamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, donde se encontraba su domicilio.

De acuerdo con testimonios citados en la información sobre el caso, los agresores dispararon en más de diez ocasiones y posteriormente huyeron a bordo de un vehículo con rumbo desconocido.

Las detenciones se realizaron varios días después del homicidio, como parte de las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía estatal.

¿Qué encontraron durante el cateo?

Después del asesinato, las autoridades ministeriales realizaron un cateo en el domicilio de Pamuce Yep, donde aseguraron diversos objetos que fueron incorporados a la investigación.

La FGE informó el 28 de septiembre que en el inmueble fueron localizadas sustancias con características similares a narcóticos, básculas grameras, un inhibidor de señal, armas de fuego y cartuchos de diferentes calibres.

También fue asegurado un objeto con características de silenciador.

“Se ejecutó una orden de cateo en dicho inmueble, donde fueron asegurados diversos indicios, consistentes en sustancias con características similares a narcóticos, básculas grameras, un inhibidor de señal, armas de fuego, cartuchos de diversos calibres y un objeto con características de silenciador”, informó la Fiscalía.

La investigación continúa bajo la autoridad correspondiente, mientras las cinco personas detenidas enfrentan el proceso penal por su presunta participación en el homicidio.