Beca Gertrudis Bocanegra amplía su registro para estudiantes; conoce los requisitos y la fecha límite

La convocatoria está dirigida a jóvenes de hasta 29 años de instituciones públicas de educación superior y tiene una fecha límite para completar la solicitud.

La Beca Gertrudis Bocanegra mantiene abierto su registro hasta el viernes 9 de octubre de 2026 para estudiantes de educación superior pública de Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora y Zacatecas. El apoyo contempla 1,900 pesos bimestrales para gastos de transporte.

El programa está dirigido a jóvenes de hasta 29 años y forma parte de las acciones vinculadas con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. El registro se realiza en línea y las personas seleccionadas reciben el recurso directamente mediante una tarjeta del Banco del Bienestar.

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¿Quiénes pueden solicitar la Beca Gertrudis Bocanegra?

Pueden registrarse estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos para la convocatoria y que estén inscritos en una institución pública de educación superior de alguno de los cinco estados participantes.

El apoyo busca contribuir a los gastos de traslado de los estudiantes para asistir a sus actividades académicas.

¿Cuánto dinero entrega la beca?

La Beca Gertrudis Bocanegra contempla un apoyo de 1,900 pesos cada bimestre para las personas que resulten seleccionadas.

El dinero se entrega directamente mediante una tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

¿Dónde se realiza el registro?

La solicitud se presenta en el portal becagertrudisbocanegra.gob.mx. Para iniciar el trámite es necesario contar con una cuenta activa de Llave MX.

Quienes todavía no tienen esta identidad digital deben crearla antes de completar la solicitud. El portal contempla rutas de registro según corresponda a personas mayores o menores de edad.

¿Qué documentos se necesitan para registrarse?

Entre los datos y documentos señalados para la solicitud se encuentran:

CURP certificada de la persona solicitante.

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la institución pública de educación superior.

Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses.

Cuenta activa de Llave MX.

Información correspondiente a la institución donde estudia.

Modalidad de registro de acuerdo con la edad de la persona solicitante.

La CCT identifica al plantel dentro del sistema educativo. Si el estudiante no conoce este dato, puede solicitarlo directamente a las autoridades de su institución antes de iniciar la captura de información.

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¿Cuándo termina el registro de la Beca Gertrudis Bocanegra?

El periodo de registro concluye el viernes 9 de octubre de 2026. Después de enviar la solicitud, la información proporcionada pasa por un proceso de revisión y validación.

Es importante descargar y conservar el comprobante de registro al terminar el formulario. Este documento acredita que la solicitud fue enviada, pero no significa que la persona haya sido incorporada automáticamente al programa.

¿En qué estados está disponible la beca?

La convocatoria contempla instituciones públicas de educación superior ubicadas en:

Michoacán.

Chiapas.

Campeche.

Sonora.

Zacatecas.

La selección queda sujeta a la validación de los datos personales, la inscripción en una institución pública y la documentación presentada durante el registro.

¿Qué hacer después de enviar la solicitud?

Las personas aspirantes deben conservar su comprobante y mantenerse atentas a los medios oficiales del programa para conocer los resultados y las indicaciones posteriores.

El registro debe completarse dentro del periodo establecido y con información vigente, ya que los datos proporcionados serán revisados durante el proceso de validación.