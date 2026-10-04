Jóvenes Construyendo el Futuro no abrirá registro en octubre: STPS aún no define la próxima fecha de vinculaciones

Jóvenes Construyendo el Futuro: no habrá registro en octubre y esto pasará con los $9 mil y el IMSS

Si esperabas registrarte este mes, la STPS confirmó que la plataforma permanecerá cerrada; conoce cuándo podría volver a abrir y qué ha informado la dependencia.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) confirmó que Jóvenes Construyendo el Futuro no abrirá su plataforma durante octubre de 2026, por lo que las personas interesadas en incorporarse al programa deberán esperar al próximo periodo de vinculaciones.

La dependencia informó que la decisión responde a la estrategia de focalización del programa y precisó que la próxima fecha de vinculaciones será anunciada oportunamente a través de sus canales oficiales. Por ahora, no se ha establecido un día para la reapertura.

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¿Por qué no habrá registro de Jóvenes Construyendo el Futuro en octubre?

De acuerdo con la STPS, la plataforma no estará disponible durante octubre debido a la estrategia de focalización del programa. La dependencia no informó una fecha alternativa ni detalló en su aviso cuándo volverá a habilitarse el sistema para nuevas vinculaciones. Por ello, quienes esperaban comenzar su capacitación durante este mes tendrán que esperar el anuncio oficial del siguiente periodo.

¿Cuánto paga Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026?

El programa contempla para las personas que son aceptadas como aprendices un apoyo económico mensual de 9 mil 582.47 pesos, equivalente al salario mínimo general vigente, durante un periodo de hasta 12 meses.

Además del apoyo económico, las personas participantes cuentan con cobertura médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mientras realizan su capacitación.

Entre los principales beneficios están:

$9,582.47 pesos mensuales de apoyo económico.

de apoyo económico. Capacitación laboral durante un periodo de hasta 12 meses .

. Seguro médico del IMSS durante la capacitación.

durante la capacitación. Posibilidad de obtener una constancia de capacitación al concluir el periodo.

¿Quiénes pueden participar en Jóvenes Construyendo el Futuro?

El programa está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan al momento de postularse.

Cuando se abre un periodo de vinculaciones, las personas interesadas deben registrarse en la plataforma oficial, consultar los centros de trabajo disponibles y elegir una opción de capacitación. El proceso contempla la selección de un centro de trabajo y, una vez aceptada la postulación, el inicio de la capacitación correspondiente.

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¿Cuándo abrirá nuevamente el registro?

La STPS todavía no ha anunciado una fecha para el próximo periodo de vinculaciones.

La dependencia pidió a las personas interesadas mantenerse atentas a sus redes sociales y a los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde se dará a conocer la nueva fecha.

Por ahora, cualquier fecha distinta a la comunicada oficialmente debe considerarse no confirmada.

¿Dónde consultar el próximo registro de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Las personas interesadas pueden consultar directamente la plataforma oficial del programa y los canales de comunicación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La plataforma oficial actualmente mantiene información sobre los requisitos, beneficios y proceso de incorporación, pero la apertura de nuevas vinculaciones dependerá del periodo que anuncie la STPS.

El cierre de la plataforma durante octubre corresponde a nuevas vinculaciones; el aviso no establece la cancelación del programa ni anuncia modificaciones al apoyo de quienes ya participan en él.