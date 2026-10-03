¿Tienes un Ford o Lincoln? Profeco pide revisar estos autos por fallas: conoce la lista de modelos implicados y cómo solicitar la revisión sin costo en México.

Profeco llama a revisión a estos Ford y Lincoln en México

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió dos llamados a revisión de Ford Motor Company que involucran a 6 mil 558 vehículos Ford y Lincoln de distintos modelos y años. Las reparaciones o actualizaciones necesarias serán realizadas sin costo para las personas propietarias.

De acuerdo con el comunicado publicado por Profeco el 2 de octubre de 2026, las alertas fueron emitidas por tiempo indefinido y contemplan problemas relacionados con el software de la cámara de reversa en 2 mil 569 unidades, así como posibles fallas por corrosión en componentes de la suspensión trasera de 3 mil 989 Ford Bronco.

🚨 Atención, propietarios de vehículos Ford y Lincoln.



La Profeco difunde llamados a revisión para 6 mil 558 automóviles de diversos modelos, debido a posibles fallas relacionadas con la cámara de reversa y componentes de los amortiguadores traseros.



Las reparaciones y… pic.twitter.com/jzoPM4jGIv — Profeco (@Profeco) October 2, 2026

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¿Qué vehículos Ford y Lincoln están incluidos en el llamado a revisión?

Profeco señala que 2 mil 569 unidades corresponden a diferentes modelos Ford y Lincoln de los años 2019 a 2024. Entre los vehículos incluidos se encuentran:

Fusion

MKZ

Edge

Bronco Sport

Escape

Corsair

Continental

F-150/Lobo

Super Duty

Mustang

Nautilus

Expedition

Navigator

Aviator

Explorer

Transit

El problema identificado consiste en un error en el software del sistema de infoentretenimiento, que puede impedir conservar determinadas configuraciones de la cámara de reversa. En esas condiciones, la cámara podría mostrar intermitentemente una imagen en blanco.

Ford realizará las actualizaciones de software necesarias para atender esta condición.

¿Qué problema presentan los Ford Bronco?

La segunda alerta comprende 3 mil 989 unidades Ford Bronco de los años 2021 a 2024. Profeco informó que la corrosión del cuerpo del amortiguador puede ocasionar que las personas ocupantes perciban:

Rebotes.

Ruidos.

Fugas de líquido cerca de las ruedas traseras.

La separación de los depósitos externos del amortiguador trasero podría generar un riesgo para otros usuarios de la vía. Para solucionar el problema, Ford reparará o sustituirá los componentes afectados.

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¿Cómo saber si mi Ford o Lincoln está incluido?

Las personas propietarias pueden consultar directamente si su vehículo forma parte de los llamados a revisión mediante los portales oficiales de las marcas:

Ford: consulta de llamados a revisión en el sitio oficial de Ford México.

consulta de llamados a revisión en el sitio oficial de Ford México. Lincoln: consulta de llamados a revisión en el sitio oficial de Lincoln México.

Las reparaciones correspondientes no tendrán costo para las y los propietarios.

Para solicitar información, Ford dispone del teléfono 800 7138 466 y Lincoln del 800 0054 626. También está disponible el correo atnclien@ford.com.

¿Dónde presentar una queja ante Profeco?

La Profeco informó que dará seguimiento al cumplimiento de los llamados a revisión y mantiene sus canales de atención para orientación o quejas. Las personas consumidoras pueden comunicarse al Teléfono del Consumidor:

55 5568 8722

800 468 8722

También están disponibles los correos:

La dependencia precisó que los llamados a revisión son por tiempo indefinido, por lo que las personas propietarias pueden verificar directamente la situación de su vehículo y solicitar la atención correspondiente.