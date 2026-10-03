Tenía 200 multas sin pagar y sin licencia: Así detectaron a conductora en CDMX luego que invadiera el carril del Metrobus y que podría pagar hasta un millón de pesos

Los elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizaban labores de supervisión cuando detectaron un vehículo particular que circulaba sobre la vía exclusiva del Metrobús, destacó Telediario. Foto: Especial.

Para evitar que una infracción se convierta en un problema mayor, lo recomendable es revisar periódicamente la situación del vehículo en los canales oficiales de la Ciudad de México.

MÉXICO.- Una automovilista fue interceptada por elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Ciudad de México cuando circulaba por el carril confinado del Metrobús y presuntamente ignoraba los semáforos en rojo.

Al revisar las placas del vehículo en las plataformas oficiales, los agentes encontraron un historial de 200 infracciones sin pagar por la misma conducta.

La intervención fue documentada en un video difundido por las autoridades capitalinas. Durante la revisión, la conductora tampoco presentó licencia de conducir ni tarjeta de circulación, por lo que el vehículo fue trasladado a un depósito vehicular. El caso también abrió la duda sobre cuánto podría representar el acumulado de las sanciones.

¿Qué ocurrió con la conductora en el carril del Metrobús?

Los elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizaban labores de supervisión cuando detectaron un vehículo particular que circulaba sobre la vía exclusiva del Metrobús, destacó Telediario.

En el video difundido por las autoridades se observa el momento en que los oficiales le marcan el alto a la conductora para realizar la revisión correspondiente.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la mujer circulaba por el carril confinado y además se pasaba los semáforos en luz roja.

Ante las irregularidades detectadas, los oficiales ingresaron las placas del automóvil en las plataformas oficiales para conocer su situación. Foto: Cortesía

Al solicitarle la documentación del automóvil, los agentes le pidieron presentar su licencia de conducir y tarjeta de circulación.

La conductora señaló que no tenía los documentos consigo y explicó que se encontraban en su domicilio.

La revisión de las placas reveló el historial de infracciones

Ante las irregularidades detectadas, los oficiales ingresaron las placas del automóvil en las plataformas oficiales para conocer su situación.

La consulta arrojó un dato que modificó la dimensión de la intervención: el vehículo acumulaba 200 infracciones pendientes de pago.

Según los registros revisados por los agentes, las sanciones estaban relacionadas con la invasión del carril de confinamiento.

Esto significa que el problema no correspondía únicamente a la infracción detectada durante el operativo, sino a un historial de sanciones acumuladas por la misma conducta.

¿Qué pasó con el vehículo?

Después de la revisión, los policías determinaron el traslado de la camioneta a un depósito vehicular.

A la conductora se le informó que la unidad permanecería bajo resguardo y que debía cumplir con las condiciones establecidas por la normativa para poder recuperarla.

El caso también pone sobre la mesa una situación que puede resultar relevante para otros automovilistas: las infracciones de tránsito pueden acumularse cuando no son atendidas dentro de los procedimientos y plazos correspondientes.

Por ello, antes de circular en la Ciudad de México, es posible consultar el estado de las infracciones asociadas a un vehículo mediante los canales oficiales.

¿Cuánto cuesta invadir el carril exclusivo del Metrobús?

La invasión del carril exclusivo destinado al transporte público está contemplada entre las conductas sancionables por el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

La información presentada para este caso señala una multa de 40 a 60 UMAs.

Tomando como referencia los valores utilizados en el cálculo proporcionado:

40 UMAs: 4,692.40 pesos.

4,692.40 pesos. 60 UMAs: 7,038.60 pesos.

7,038.60 pesos. 200 infracciones: el número de sanciones atribuido al historial revisado por los agentes.

Es importante precisar que estas cantidades sirven para dimensionar el posible monto acumulado. No significa que el adeudo oficial de la conductora sea necesariamente de 1 millón 407 mil 720 pesos, ya que ese resultado parte de multiplicar las 200 infracciones por la sanción máxima de 7,038.60 pesos.

¿De dónde sale la cifra de 1.4 millones de pesos?

El cálculo es directo:

200 multas × 7,038.60 pesos = 1,407,720 pesos.

Por lo tanto, si las 200 infracciones hubieran sido sancionadas individualmente con el monto máximo utilizado en el ejemplo, el resultado matemático sería de 1 millón 407 mil 720 pesos.

Sin embargo, para afirmar que esa cantidad corresponde al adeudo real sería necesario contar con el desglose oficial de cada infracción, sus montos y, en su caso, los recargos, descuentos o condiciones aplicables.

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¿Puede un vehículo ser llevado al corralón por estas infracciones?

El traslado de un automóvil al depósito vehicular depende de las causas previstas en la normativa de tránsito y de las circunstancias específicas de cada caso.

En esta intervención, las autoridades señalaron como elementos relevantes la invasión del carril confinado, las irregularidades detectadas durante la revisión documental y el historial de infracciones registrado para el vehículo.

Por ello, el caso no debe interpretarse como que cualquier multa pendiente implica automáticamente el traslado de un automóvil al corralón. La autoridad debe aplicar las disposiciones correspondientes a las condiciones concretas de cada intervención.

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¿Qué debe hacer un automovilista si tiene multas pendientes?

Para evitar que una infracción se convierta en un problema mayor, lo recomendable es revisar periódicamente la situación del vehículo en los canales oficiales de la Ciudad de México.

En particular, conviene verificar:

Las infracciones asociadas a las placas.

El monto pendiente de pago.

Si existe algún descuento vigente.

Los requisitos para realizar el pago.

Si hay alguna restricción administrativa relacionada con el vehículo.

Los requisitos para recuperar una unidad enviada a depósito, cuando corresponda.

El caso de la automovilista muestra la diferencia entre una infracción aislada y un historial de sanciones que permanece pendiente durante un periodo prolongado.

La cifra de 200 multas es el dato central de la intervención reportada por las autoridades; el monto de 1.4 millones de pesos debe entenderse únicamente como una estimación basada en aplicar el valor máximo señalado a cada una de esas sanciones, no como el saldo oficial confirmado.