¿Puedes faltar al trabajo si muere tu mascota? Morena propone 3 días con sueldo en CDMX para estos casos, pero solo hay dos requisitos obligatorio que debe cumplir el dueño

La iniciativa busca que las personas trabajadoras puedan ausentarse de sus labores durante tres días con goce de sueldo cuando muera un animal de compañía que se encuentre bajo su cuidado. Foto: Gemini.

La propuesta corresponde, por ahora, a una iniciativa de reforma y no a una prestación vigente de la Ley Federal del Trabajo.

MÉXICO.- A inicios del mes de septiembre, la diputada federal de Morena, Rosa Alejandra Rodríguez Díaz de León, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) y otorgar tres días laborales con goce de sueldo a las personas trabajadoras que enfrenten la muerte de un animal de compañía.

La propuesta plantea modificar el artículo 132 de la LFT, que establece obligaciones para los patrones, para incorporar este permiso entre las prestaciones laborales.

El proyecto establece que la persona trabajadora tendría que acreditar el fallecimiento mediante una constancia expedida por un médico veterinario zootecnista.

¿Qué propone la iniciativa para quienes pierden a una mascota?

La iniciativa busca que las personas trabajadoras puedan ausentarse de sus labores durante tres días con goce de sueldo cuando muera un animal de compañía que se encuentre bajo su cuidado.

El permiso estaría sujeto a la acreditación del fallecimiento de la mascota mediante una constancia emitida por un médico veterinario zootecnista.

La propuesta corresponde, por ahora, a una iniciativa de reforma y no a una prestación vigente de la Ley Federal del Trabajo. Para que el permiso se convierta en una obligación laboral tendría que continuar el proceso legislativo correspondiente y, en su caso, ser aprobado y publicado conforme a las reglas aplicables.

¿A quién aplicaría el permiso?

De acuerdo con el planteamiento presentado por Rodríguez Díaz de León:

Sería para personas trabajadoras .

. El permiso tendría una duración de tres días laborales .

. Los días serían con goce de sueldo .

. La mascota tendría que estar bajo el cuidado de la persona trabajadora .

. El fallecimiento tendría que acreditarse mediante una constancia de un médico veterinario zootecnista .

. El cambio propuesto se incorporaría al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

¿Qué es el “duelo desautorizado” por la muerte de una mascota?

La iniciativa utiliza el concepto de “duelo desautorizado” para describir pérdidas que pueden generar un proceso de duelo, pero que no siempre reciben reconocimiento social.

En el caso de los animales de compañía, el proyecto señala que su muerte puede estar relacionada con experiencias como tristeza, ansiedad, culpa, insomnio y dificultades para concentrarse. De acuerdo con el planteamiento legislativo, estos efectos podrían repercutir temporalmente en el desempeño de una persona en su trabajo.

Rodríguez Díaz de León argumentó que los animales de compañía ocupan un lugar relevante en numerosos hogares y que su fallecimiento puede representar un proceso de duelo para quienes están a su cuidado.

La legisladora también señaló que alrededor de 70% de los hogares en México cuenta con al menos una mascota, dato utilizado en la exposición de motivos para dimensionar el alcance potencial de la propuesta.

¿Ya es obligatorio que los patrones den tres días por la muerte de una mascota?

No. La información proporcionada corresponde a una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo, por lo que el permiso de tres días no constituye actualmente una prestación laboral general establecida por esta propuesta.

El proyecto tendría que avanzar en el proceso legislativo antes de que pudiera modificar las obligaciones previstas en la LFT. Mientras tanto, cualquier permiso adicional que una empresa otorgue por esta causa dependerá de sus políticas internas, contrato individual o colectivo y demás disposiciones laborales aplicables.

¿Qué tendría que pasar para que el permiso entre en vigor?

La propuesta tendría que seguir el procedimiento legislativo correspondiente. En términos generales, el proceso implica:

Presentación de la iniciativa ante la Cámara correspondiente.

Análisis y dictaminación conforme al procedimiento legislativo.

Discusión y, en su caso, aprobación por las cámaras que correspondan.

Cumplimiento de las etapas de promulgación y publicación.

Entrada en vigor conforme a los términos establecidos en el decreto.

Por ahora, el punto central de la iniciativa es incorporar al artículo 132 de la LFT un permiso de tres días con goce de sueldo por la muerte de un animal de compañía, sujeto a la acreditación mediante un documento expedido por un médico veterinario zootecnista.