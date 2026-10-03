Profeco probó 23 jeans de mujer: estas marcas se decoloran y estas no

Entre los resultados, cinco marcas o modelos presentaron menor desempeño en las pruebas relacionadas con la solidez del color. Foto: Especial.

El estudio de Pantalones de mezclilla para dama forma parte de la edición de octubre de 2026 de la Revista del Consumidor de Profeco.

MÉXICO.- La Profeco analizó 23 modelos de pantalones de mezclilla para dama y realizó 702 pruebas de laboratorio para revisar aspectos como resistencia, dimensiones, composición de fibras, etiquetado y comportamiento después del lavado.

Entre los resultados, cinco marcas o modelos presentaron menor desempeño en las pruebas relacionadas con la solidez del color.

El análisis forma parte del Estudio de Calidad sobre Pantalones de Mezclilla para Dama, publicado por la Procuraduría Federal del Consumidor en la edición de octubre de 2026 de la Revista del Consumidor. La publicación incluye este estudio entre sus contenidos de calidad de productos. (Revista del Consumidor)

¿Qué revisó Profeco en los pantalones de mezclilla para dama?

El laboratorio de Profeco sometió las prendas a distintas pruebas para determinar si sus características correspondían con lo informado al consumidor y para conocer su comportamiento durante el uso.

Entre los aspectos evaluados estuvieron:

Información al consumidor: talla, instrucciones de cuidado, composición textil y país de origen.

talla, instrucciones de cuidado, composición textil y país de origen. Talla y dimensiones: revisión de las medidas y sus tolerancias.

revisión de las medidas y sus tolerancias. Composición de fibras: comprobación del contenido de algodón, elastano y otras fibras declaradas.

comprobación del contenido de algodón, elastano y otras fibras declaradas. Resistencia: pruebas de tracción y rasgado para conocer el comportamiento del tejido.

pruebas de tracción y rasgado para conocer el comportamiento del tejido. Solidez del color: evaluación de la pérdida y transferencia de tinte durante el lavado y la fricción.

evaluación de la pérdida y transferencia de tinte durante el lavado y la fricción. Cambios dimensionales: revisión de posibles encogimientos o deformaciones después de los lavados.

¿Qué pantalones presentaron problemas de color?

De acuerdo con la información del estudio proporcionada para esta nota, cinco marcas o modelos tuvieron resultados bajos en las pruebas de solidez del color, ya sea por pérdida de intensidad después de los lavados o por transferencia del tinte mediante el frotamiento. (Revista del Consumidor)

Los casos señalados son:

C&A, Skinny High Waist: presentó menor desempeño en la conservación del color después de los lavados.

presentó menor desempeño en la conservación del color después de los lavados. Maresa, Straight Cut / Mezclilla Tradicional: mostró transferencia de color durante la prueba de frotamiento en húmedo.

mostró transferencia de color durante la prueba de frotamiento en húmedo. Simply Basic, Bootcut: registró menor solidez del color durante el lavado.

registró menor solidez del color durante el lavado. Furor, Stretch Jean: presentó pérdida de color durante los ciclos de lavado.

presentó pérdida de color durante los ciclos de lavado. Suburbia / Weekend: los modelos con efecto deslavado previo mostraron mayor transferencia de tinte durante las pruebas de frotamiento.

La prueba de solidez del color considera tanto el comportamiento de la prenda después del lavado como la posibilidad de que el tinte se transfiera a otros tejidos mediante la fricción.

¿Qué marcas conservaron mejor el color?

El material base del estudio también identifica modelos con resultados altos en las pruebas de solidez del color. Entre ellos aparecen Oggi Atraction RPV RAW, Silver Plate D71205, Levi’s 501 / Shaping Skinny, Lee Regular Fit Dama y American Eagle Ne(X)t Level Stretch.

De acuerdo con la información proporcionada, estos modelos conservaron mejor el tono durante los ciclos de lavado y presentaron menor transferencia de color durante las pruebas de frotamiento.(Revista del Consumidor)

¿Qué otros modelos destacaron en resistencia?

Además de la conservación del color, el análisis consideró la resistencia mecánica y el comportamiento de las prendas después del lavado.

Los modelos Weekend WKM24101-A07, Oggi Atraction RPV RAW y Silver Plate D71205 aparecen entre los señalados por su desempeño en resistencia a la tracción y al rasgado, además de mantener sus dimensiones después del lavado.

¿Cómo evitar que los jeans pierdan color?

Profeco recomienda considerar tanto el estado de la prenda al momento de comprarla como las indicaciones de cuidado establecidas por el fabricante.

Para conservar durante más tiempo el color de los pantalones de mezclilla:

Lávalos por el revés , para reducir la exposición directa de la superficie teñida al proceso de lavado.

, para reducir la exposición directa de la superficie teñida al proceso de lavado. Utiliza agua fría , especialmente cuando la etiqueta de cuidado de la prenda lo permita.

, especialmente cuando la etiqueta de cuidado de la prenda lo permita. Evita el secado prolongado bajo el sol , ya que la exposición directa puede afectar la intensidad del color.

, ya que la exposición directa puede afectar la intensidad del color. Consulta las instrucciones de la etiqueta antes de elegir el ciclo de lavado.

antes de elegir el ciclo de lavado. Revisa costuras, botones, cierres y remaches antes de comprar.

antes de comprar. Prueba la prenda antes de adquirirla, debido a que las medidas pueden variar entre fabricantes y modelos.

¿Qué recomienda Profeco antes de comprar pantalones de mezclilla?

La revisión de talla es relevante porque el número indicado en la etiqueta no necesariamente garantiza que la prenda tenga las mismas dimensiones que otra del mismo número fabricada por una marca diferente.

Por ello, además de revisar la composición y las instrucciones de cuidado, conviene comprobar el ajuste de la prenda y observar sus acabados. También es recomendable verificar que los botones, cierres y remaches estén firmemente colocados.

El estudio de Pantalones de mezclilla para dama forma parte de la edición de octubre de 2026 de la Revista del Consumidor de Profeco. Para consultar la publicación completa, el consumidor puede acudir al sitio oficial de la revista y revisar el apartado correspondiente al estudio de calidad.



