INAPAM: En qué supermercados tienes descuento con la tarjeta

El beneficio no consiste en un descuento general obligatorio para todos los supermercados. Los porcentajes, productos, sucursales y condiciones dependen de cada convenio y de la actualización del directorio del INAPAM. Foto: Gemini.

MÉXICO.- La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) permite a las personas de 60 años o más acceder a descuentos y beneficios en establecimientos participantes de México. El organismo mantiene un Directorio de Beneficios 2026, actualizado por categorías, entre ellas alimentación, salud, transporte, vestido y hogar. Gobierno de México

De acuerdo con el INAPAM, la credencial acredita a las personas adultas mayores y les permite acceder a beneficios derivados de convenios con establecimientos públicos y privados. El directorio oficial publicado en julio de 2026 es la referencia que debe consultarse para conocer los comercios y condiciones vigentes. Gobierno de México

¿Qué supermercados tienen descuentos con la credencial INAPAM?

El beneficio no consiste en un descuento general obligatorio para todos los supermercados. Los porcentajes, productos, sucursales y condiciones dependen de cada convenio y de la actualización del directorio del INAPAM.

La información proporcionada para esta nota menciona a Soriana, Walmart, Bodega Aurrerá y Sam’s Club, pero no todos los beneficios descritos en el texto base pueden atribuirse actualmente al programa oficial.

En particular, el INAPAM ha publicado información sobre convenios con cadenas de autoservicio, pero sus registros también muestran modificaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en 2021 el Instituto informó la cancelación del convenio de Walmart relacionado con el sistema de empacadores voluntarios, incluyendo Sam’s Club y Bodega Aurrerá. Gobierno de México

Esto es importante porque un convenio de vinculación productiva para personas adultas mayores no equivale a un descuento comercial con la credencial INAPAM.

¿Qué beneficios aparecen en la información disponible de 2026?

Con base en el directorio oficial y en la información pública disponible, conviene distinguir los beneficios de esta manera:

Alimentación: el INAPAM mantiene un apartado específico de descuentos para este rubro en su Directorio de Beneficios 2026. Gobierno de México

el INAPAM mantiene un apartado específico de descuentos para este rubro en su Directorio de Beneficios 2026. Gobierno de México Salud: también existe un directorio específico de establecimientos y servicios con beneficios para personas con credencial. Gobierno de México

también existe un directorio específico de establecimientos y servicios con beneficios para personas con credencial. Gobierno de México Soriana: existen reportes de beneficios vinculados con la credencial, pero las condiciones concretas deben comprobarse en el directorio vigente y en la sucursal.

existen reportes de beneficios vinculados con la credencial, pero las condiciones concretas deben comprobarse en el directorio vigente y en la sucursal. Bodega Aurrerá: medios han reportado durante 2026 descuentos en productos de farmacia para personas con credencial INAPAM; estas condiciones no deben confundirse con un descuento general sobre toda la compra.

medios han reportado durante 2026 descuentos en productos de farmacia para personas con credencial INAPAM; estas condiciones no deben confundirse con un descuento general sobre toda la compra. Walmart: existen reportes periodísticos sobre descuentos en farmacia, pero las condiciones han sido objeto de información contradictoria respecto de su presencia en el directorio oficial. Por ello, debe verificarse antes de presentar un porcentaje como beneficio general.

existen reportes periodísticos sobre descuentos en farmacia, pero las condiciones han sido objeto de información contradictoria respecto de su presencia en el directorio oficial. Por ello, debe verificarse antes de presentar un porcentaje como beneficio general. Sam’s Club: hay reportes de descuentos para personas mayores, pero otras publicaciones han señalado que la cadena no aparecía en el directorio oficial consultado. Por ello, no es recomendable presentar como confirmado un descuento específico sin verificar la sucursal y la actualización correspondiente,

¿Qué deben revisar los adultos mayores antes de comprar?

La propia estructura del programa INAPAM hace necesario revisar las condiciones particulares del establecimiento. El directorio oficial agrupa los beneficios por rubros y fue actualizado en julio de 2026. Gobierno de México

Antes de acudir a una tienda, conviene comprobar:

Que el establecimiento aparezca en el Directorio de Beneficios INAPAM 2026 .

. Qué porcentaje o beneficio corresponde específicamente al comercio.

Si el descuento aplica a toda la compra o únicamente a determinados productos o departamentos .

. Si existen días específicos para hacer válido el beneficio.

Si participan todas las sucursales o solamente establecimientos determinados.

Si se requiere presentar la credencial INAPAM vigente en caja.

en caja. Si el beneficio puede combinarse con otras promociones.

El directorio oficial puede consultarse por categorías, incluida Alimentación, directamente en el portal del Gobierno de México. Gobierno de México

¿Quiénes pueden obtener la credencial INAPAM?

La credencial está dirigida a las personas adultas mayores de 60 años cumplidos o más. El propio INAPAM señala que la afiliación permite acceder a descuentos en bienes y servicios mediante convenios con los sectores público, privado y social. Bienestar

Por tanto, cumplir 60 años permite solicitar la credencial, pero no significa que cualquier supermercado esté obligado a ofrecer un descuento. El beneficio depende de los convenios y de las condiciones registradas por el INAPAM.

Para evitar información desactualizada, la referencia principal debe ser el Directorio de Beneficios 2026 del INAPAM, cuya versión publicada por el Gobierno de México está fechada el 21 de julio de 2026. Gobierno de México