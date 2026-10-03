Huracán Rachel provocará lluvias fuertes este fin de semana; así afectará a BCS

Conoce los estados que tendrán lluvias, viento y oleaje por el paso del ciclón.

El huracán Rachel se debilitó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y se ubicó a 435 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, donde mantiene condiciones para lluvias puntuales fuertes, además de vientos y oleaje elevado en costas del estado y otras entidades del Pacífico.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitido a las 03:00 horas, tiempo local (09:00 GMT), Rachel presentaba vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de hasta 185 kilómetros por hora. El ciclón se desplazaba hacia el oeste a 7 kilómetros por hora.

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¿Dónde se encuentra el huracán Rachel y qué intensidad tiene?

El centro de Rachel se localizó en las coordenadas 19.4 grados de latitud norte y 111.8 grados de longitud oeste, al suroeste de la península de Baja California.

Estos son los principales datos reportados por el SMN:

Categoría: Huracán 1 en la escala Saffir-Simpson.

Huracán 1 en la escala Saffir-Simpson. Ubicación: 435 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S.

435 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S. Desplazamiento: Oeste (275°) a 7 km/h.

Oeste (275°) a 7 km/h. Vientos sostenidos: 150 km/h.

150 km/h. Rachas: Hasta 185 km/h.

Hasta 185 km/h. Presión mínima central: 969 hPa.

969 hPa. Lluvias: 25 a 50 mm en el centro y sur de Baja California Sur.

¿Qué estados tendrán lluvias, viento y oleaje por Rachel?

Las bandas nubosas de Rachel mantienen condiciones meteorológicas adversas principalmente en Baja California Sur. También se prevé oleaje elevado en costas de otros estados del Pacífico.

Baja California Sur: lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm.

lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm. Baja California Sur: vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h.

vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h. Baja California Sur: oleaje de 3 a 4 metros.

oleaje de 3 a 4 metros. Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima: oleaje de 2 a 3 metros.

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¿Qué recomienda el SMN ante el huracán Rachel?

El SMN pidió extremar precauciones a la población de las zonas mencionadas debido a las condiciones de lluvia, viento y oleaje, incluida la navegación marítima.

También recomendó atender las indicaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial de Rachel?

La evolución del ciclón tropical puede consultarse en los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, que actualiza la ubicación, intensidad, trayectoria y efectos previstos del sistema.