Horario en México: ¿cuándo cambia y qué estados lo aplican?

Conoce qué estados deberán ajustar sus relojes y en qué fecha aplicará la modificación.

El horario en México no cambia en la mayor parte del país durante 2026. El único cambio de horario previsto corresponde a la frontera norte, donde el horario estacional concluirá a las 2:00 horas del domingo 1 de noviembre de 2026.

El Centro Nacional de Metrología (CENAM) señala que la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos establece un horario estándar para el territorio nacional y mantiene un horario estacional únicamente en determinadas entidades y municipios de la frontera norte. La legislación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y reformada el 29 de noviembre de 2022.

El cambio al horario de verano modifica los ciclos de sueño. Foto: Pexels

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¿Cuándo cambia el horario en México en 2026?

El cambio será el domingo 1 de noviembre de 2026, pero no aplicará en todo México. La ley establece que el horario estacional fronterizo comienza a las 2:00 horas del segundo domingo de marzo y termina a las 2:00 horas del primer domingo de noviembre.

Por lo tanto:

Fecha: domingo 1 de noviembre de 2026.

domingo 1 de noviembre de 2026. Hora: 2:00 de la madrugada.

2:00 de la madrugada. Zona: municipios de la frontera norte contemplados por la ley.

municipios de la frontera norte contemplados por la ley. Resto de México: no realiza cambio de horario.

no realiza cambio de horario. Sonora: mantiene su horario habitual y no modifica el reloj.

¿En qué estados y municipios cambia el horario?

El horario estacional fronterizo comprende Baja California y determinados municipios de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La Ley de los Husos Horarios especifica los municipios incluidos.

Baja California: todo el estado.

todo el estado. Chihuahua: Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides.

Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides. Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Nuevo León: Anáhuac.

Anáhuac. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Tijuana se prepara para el cambio de horario de invierno este primer domingo de noviembre. Foto: Generada con IA

¿Sonora cambia de horario en 2026?

No. Sonora no cambia de horario. El estado forma parte de la Zona Pacífico, correspondiente al meridiano 105 grados al oeste de Greenwich, y permanece bajo su horario estándar. El CENAM incluye a Sonora entre las entidades de esta zona.

La misma situación aplica para Quintana Roo, que pertenece a la Zona Sureste y mantiene su horario establecido por la legislación.

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¿Dónde consultar la hora oficial de México?

El CENAM es la institución responsable de generar, mantener y diseminar la Hora Oficial de los Estados Unidos Mexicanos. Su portal permite consultar la hora correspondiente a cada zona horaria.

La dependencia también advierte que algunos dispositivos electrónicos pueden mostrar una hora incorrecta si su software conserva configuraciones anteriores al cambio legislativo de 2022. La actualización depende de los fabricantes y proveedores de cada equipo.