Desaparece avión con seis personas rumbo a Boston; activan búsqueda frente a Massachusetts

La aeronave Gulfstream G100 perdió contacto con los controladores cuando volaba desde Bermudas hacia Boston; la búsqueda se concentra frente a las costas de Nantucket.

Washington, D.C. (GH).- Un avión Gulfstream G100 con seis personas a bordo desapareció mientras cubría la ruta entre Bermudas y Boston, por lo que la Guardia Costera de Estados Unidos desplegó un operativo de búsqueda frente a las costas de Nantucket, Massachusetts.

Las autoridades perdieron contacto con la aeronave durante la madrugada de este sábado 3 de octubre y posteriormente dejó de aparecer en los radares. Hasta el momento, no se ha informado sobre la localización del avión ni sobre el estado de las personas que viajaban en él.

¿Dónde desapareció el avión?

La zona de búsqueda se encuentra frente a Nantucket, una isla ubicada en Massachusetts, en aguas del Atlántico Norte.

La Guardia Costera informó que el operativo incluye recursos aéreos y marítimos para localizar la aeronave.

El avión viajaba desde Bermuda hasta Boston. La zona de búsqueda está ubicada frente a Nantucket”, informó la Guardia Costera.

El aparato había despegado de Bermudas la noche del viernes. De acuerdo con información de FlightAware citada por CBS, el avión partió alrededor de las 23:40 horas del viernes y desapareció después de aproximadamente una hora con 45 minutos de vuelo.

¿Qué avión desapareció?

Se trata de un Gulfstream G100, una aeronave que, de acuerdo con registros aeronáuticos, estaba vinculada con Latitude Air Ambulance, una empresa canadiense dedicada al transporte médico.

La información disponible señala que el avión era utilizado como aeronave medicalizada.

¿Qué se sabe de las seis personas?

Por ahora, las autoridades únicamente han confirmado que seis personas viajaban a bordo.

No se han dado a conocer públicamente sus identidades ni se ha informado oficialmente sobre su condición.

La Administración Federal de Aviación (FAA) perdió comunicación con la aeronave antes de que se activara la búsqueda, mientras la Guardia Costera estableció el área de rastreo frente a Nantucket.

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La búsqueda continúa en el Atlántico

Los equipos de emergencia mantienen el operativo con aeronaves y embarcaciones de superficie en la zona señalada.

Las autoridades todavía no han confirmado qué ocurrió con el Gulfstream G100 ni han establecido si la aeronave sufrió algún incidente durante el trayecto.

La información permanece en desarrollo mientras continúa el rastreo en aguas del Atlántico Norte.