Hoy No Circula 2 de octubre: ¿Qué autos no circulan este viernes en CDMX y Edomex?

La medida se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios del Edomex que integran la Zona Metropolitana del Valle de México.

Ciudad de México (GH).- Este viernes 2 de octubre de 2026, el programa Hoy No Circula se aplica de manera habitual en la Ciudad de México (CDMX) y municipios del Estado de México (Edomex) que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los vehículos que deberán suspender su circulación son los que tienen engomado azul, terminación de placas 9 y 0, y holograma 1 o 2. La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas.

¿Qué autos no circulan este viernes 2 de octubre?

La restricción corresponde a:

Engomado: azul.

Terminación de placas: 9 y 0.

Holograma: 1 y 2.

Horario: de 5:00 a 22:00 horas.

La medida se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios del Edomex que integran la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué vehículos sí pueden circular?

En condiciones normales, los automóviles con holograma 00 y 0, así como los vehículos eléctricos e híbridos, están exentos del programa.

También existen otras excepciones previstas para vehículos destinados a servicios de emergencia, seguridad, transporte público y determinadas actividades de servicio.

¿Hay Doble Hoy No Circula este viernes?

Hasta la actualización disponible para este viernes 2 de octubre, no se ha decretado una contingencia ambiental que modifique el programa ordinario, por lo que aplica la restricción habitual de los viernes.

La calidad del aire puede cambiar durante el día, por lo que las autoridades ambientales pueden emitir nuevas disposiciones si las condiciones lo requieren.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los automovilistas deben tomar en cuenta que las restricciones pueden modificarse si se activa una contingencia ambiental.

Además, este viernes se prevén movilizaciones en distintos puntos de la CDMX por las actividades relacionadas con el 2 de octubre, por lo que también pueden registrarse afectaciones viales adicionales.