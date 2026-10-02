Ernesto Ruffo revela qué vivió en el Altiplano y acusa “control político”: “Esta confrontación entre ricos y pobres, pues está dividiendo al país”

El exgobernador de Baja California habló con Milenio sobre sus 72 días en el Altiplano, su proceso penal y las acusaciones en su contra.

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, aseguró que su experiencia de casi 72 días en el penal de máxima seguridad del Altiplano lo llevó a cuestionar el funcionamiento de las instituciones en México.

Estamos en un caos de incertidumbre en el país, porque la manera y la forma como me han pasado a mí las cosas, dices tú, esto ya no tiene que ver con orden institucional. Tiene que ver con una forma de control político de la vida pública", afirmó Alejandro Domínguez en entrevista exclusiva con Milenio.

Ruffo se encuentra actualmente en su casa de Ensenada bajo prisión domiciliaria y continúa sujeto a proceso por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, en un caso relacionado con una red de huachicol fiscal.

🗣️ “Mi rol en la empresa importadora ha sido el de ser accionista; yo no operé”: Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, tras su estancia en el Altiplano por su presunta participación en delitos relacionados con una red de huachicol fiscal.



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¿Qué dijo Ernesto Ruffo sobre el proceso que enfrenta?

Durante la conversación, el exgobernador sostuvo que está convencido de que demostrará su inocencia. Explicó que durante su estancia en el Altiplano revisó los tomos de investigación de la Fiscalía y consideró que su inclusión en el expediente fue forzada.

Según su versión, su participación en la empresa señalada se limitó a ser accionista y afirmó que no operaba el negocio ni conocía a las demás personas involucradas.

“Mi rol en la empresa importadora ha sido la de accionista. Hasta ahí, yo no operé nada, ni conocía a nadie más, excepto lo que tiene que ver con la asamblea de accionistas y esas cosas. Sin embargo, como la fiscalía hizo toda una averiguación, editó tomos de investigación y te los dan. Ah, pues, ¿qué haces ahí en la cárcel? ¿Cómo te pones a estudiar? Y veo cosas que digo, ¡Ah, caray! Aquí, pues, buscaron que fuera el involucrado Ernesto Ruffo. Pero yo aprecio que lo forzaron", explicó.

También señaló que había manifestado previamente su disposición para comparecer y proporcionar información a las autoridades, pero el contacto fue mínimo.

“Hubo una vez que me convocaron el 17 de noviembre del año pasado. Había puente por el 20 de noviembre y me citaron dos días antes del 17, o sea, el 15. Pues, que era un sábado. Y llego yo el 17 y resulta que no había nadie. Más que los policías ahí de la FEMDO”.

¿Cómo fueron los 72 días de Ernesto Ruffo en el Altiplano?

Ruffo también cuestionó las condiciones de la prisión preventiva y relató aspectos de su estancia en el Centro Federal de Readaptación Social. Dijo que permaneció aislado de su vida cotidiana, tuvo contacto limitado con familiares y compartió un pasillo con otros exgobernadores y personas que habían ocupado cargos públicos.

“Lo más importante fue que te ven los demás reclusos, y te dicen: oiga, aguas con el carcelazo, no deje que le llegue la depresión, luche. Y manténgase abierto a participar, porque de otra manera se aísla y se nos cae. Entonces, aunque tengan antecedentes de no sé qué, los que andan ahí adentro, siempre te encuentras una especie de camaradería”, narró.

Me sorprendió el ánimo con el que fui recibido, porque iba llegando a mi pasillo y salían las bolsas de las papas fritas y el asunto del atún y algunos refrescos. Y ya cuando llegué a mi estancia, iba abrazando un montón de cosas; eso lo que te hace sentir es calidez y, bueno, eso te alivia, te alivia mucho".

. Ruffo contó que convivió con otros exgobernadores dentro del Altiplano. En concreto, explicó que los psicólogos y criminólogos del Cefereso lo clasificaron y lo colocaron en un pasillo donde estaban otros cuatro exgobernadores. También dijo que había un general y otras personas con experiencia en el sistema penitenciario

Como a mí me toman bajo este asunto de prisión preventiva oficiosa, pues te vas hasta adentro sin mediar nada de respeto a tus derechos o tus garantías individuales. Aquello que siempre habíamos estado acostumbrados: de que no serás culpable hasta que seas declarado por un juez; mientras tienes el derecho a la defensa. Aquí te vas derechito hasta enfrente y de una manera controlada, después de que ya te declaran vinculado al proceso, cosa que estoy debatiendo en un juicio de amparo, pero se pasan las semanas y no sabes si las cosas avanzan o no avanzan. Te dan la oportunidad de hablar con alguien de tu familia diez minutos a la semana y se acabó”, agrego.

“Aunque me encontraba a veces en los tránsitos con el jurídico o con el juzgado y te toca platicar con otras personas. Pero en todos, en todos, priva el mismo ambiente: no te dejes caer, no dejes de luchar”.

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¿Qué contó sobre su salud durante su estancia en prisión?

Además, habló de las dificultades que enfrentó con la atención médica y explicó que en el penal recibió medicamentos proporcionados por el propio sistema penitenciario, distintos de los que acostumbraba utilizar.

“Fue complicado porque tú dices: Oye, me estoy mareando, por ejemplo. Ah, sí. Y a la semana te hacen caso. Entonces, si te mareas de más entre medio, pues allá tú. Me tocó un compañero que se enfermó del estómago y les estuvimos diciendo a los del pasillo, a los guardias, que se veía muy mal. Y se lo llevaron a la enfermería, pero como hasta los cinco días. Y luego ya no regresó en cuatro días más y eso, pues, no sabes tú qué le está pasando

¿Cómo fue el regreso de Ernesto Ruffo a Ensenada?

Otro de los temas abordados fue su regreso a Ensenada, después de un traslado de más de 2 mil 900 kilómetros bajo custodia de la Guardia Nacional. Ruffo dijo que intenta mantener una actitud positiva y relató que incluso comenzó a crear un corrido sobre su experiencia. A partir de esa reflexión, planteó también su preocupación por la confrontación entre ricos y pobres y sostuvo que México debería reducir esa distancia mediante educación, oportunidades laborales y mejores condiciones para que las personas desarrollen sus capacidades.

este asunto del debate ideológico no viene a bien. Y sobre todo esta confrontación entre ricos y pobres, pues está dividiendo al país. Aquí lo importante es cómo vamos a organizarnos de manera que la distancia entre ricos y pobres se vaya haciendo más chica".

En la entrevista, Ruffo vinculó su caso con su percepción de un escenario de confrontación política e institucional en el país. También relató que en noviembre de 2025 acudió ante el Ministerio Público para proporcionar información y que, de acuerdo con su testimonio, un agente le planteó la posibilidad de hablar con el entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero; afirmó que posteriormente ya no fue contactado hasta su detención. Estos señalamientos forman parte de la versión del exgobernador sobre el proceso que enfrenta.