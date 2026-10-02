La expresión “escuela de los oligarcas” corresponde a una caracterización utilizada en medios europeos para referirse a TASIS por el perfil económico de algunas de las familias que han enviado a sus hijos a la institución. Foto: Capture Tasis.

Para el ciclo 2026-2027, TASIS reporta 292 alumnos internos, mientras que otros 462 estudiantes son externos.

MÉXICO.- TASIS, es una escuela americana en Suiza que cuenta con una martícula de 754 alumnos de 65 nacionalidades y que actaulmente fue señalada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego que se evidenciara un pago de 1.5 millones de pesos por las colegiaturas de los dos hijos de Amílcar Olán, a quien la dependencia identifica como operador y amigo de Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán.

La información sobre el pago corresponde a una investigación atribuida a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). y compartido por Latinus.

Por separado, los datos sobre la matrícula y las características académicas de TASIS corresponden a información institucional de la propia escuela para el ciclo 2026-2027.

¿Cuántos alumnos tiene TASIS en el curso 2026-2027?

TASIS reportó una matrícula de 754 estudiantes para el ciclo académico que comenzó el 3 de septiembre de 2026. El alumnado está integrado por personas de 65 nacionalidades y se distribuye en tres divisiones académicas (TASIS)

Primaria: 192 alumnos, de preescolar a quinto grado.

192 alumnos, de preescolar a quinto grado. Secundaria: 126 alumnos, de sexto a octavo grado.

126 alumnos, de sexto a octavo grado. Preparatoria: 436 alumnos, de noveno grado hasta posgrado.

436 alumnos, de noveno grado hasta posgrado. Alumnos internos: 292.

292. Alumnos externos: 462.

462. Estudiantes nuevos: 219.

219. Estudiantes que regresaron: 535.

535. Hijos de exalumnos: 27.

27. Relación alumno-profesor: 6 a 1.

6 a 1. Tamaño promedio de clase: 14 estudiantes.

La institución señala que los 535 estudiantes que regresaron representan una tasa de retención de 84%.

¿Qué relación señala la UIF entre Amílcar Olán y TASIS?

De acuerdo con la información atribuida a la UIF, Amílcar Olán desembolsó 1.5 millones de pesos para cubrir las colegiaturas de sus dos hijos en TASIS.

La UIF lo identifica como operador y amigo de Andy López Beltrán y Gonzalo “Bobby” López Beltrán. Este señalamiento corresponde a la información financiera referida por la dependencia y debe distinguirse de los datos académicos que TASIS publica sobre su comunidad estudiantil.

El monto señalado corresponde específicamente al pago de colegiaturas de dos estudiantes. Con la información proporcionada no debe inferirse que los 754 alumnos de TASIS estén relacionados con ese pago ni que la cantidad corresponda al costo general de estudiar en la institución.

¿Qué es TASIS y dónde está ubicada?

TASIS, siglas de The American School in Switzerland, se encuentra en Montagnola, en el cantón suizo de Ticino, cerca de Lugano.

La institución fue fundada en 1956 por M. Crist Fleming y ofrece educación desde preescolar hasta el último año de secundaria, además de programas de posgrado.

Su oferta académica incluye:

Diploma estadounidense.

Programa de Advanced Placement (AP).

Bachillerato Internacional (IB).

Inglés como Lengua Adicional.

Enseñanza bilingüe en inglés e italiano de primero a noveno grado, de acuerdo con los requisitos cantonales.

El inglés es el idioma principal de instrucción para los grados 10 a 12.

¿Cuántos alumnos internos tiene TASIS?

Para el ciclo 2026-2027, TASIS reporta 292 alumnos internos, mientras que otros 462 estudiantes son externos.

El campus cuenta con 25 edificios y nueve residencias estudiantiles. La escuela también reporta acreditaciones del Council of International Schools (CIS) y de la New England Association of Schools and Colleges (NEASC).

La institución destaca además programas como el Servicio Global, viajes académicos y aventura de esquí.

¿Por qué TASIS es conocida como la “escuela de los oligarcas”?

La expresión “escuela de los oligarcas” corresponde a una caracterización utilizada en medios europeos para referirse a TASIS por el perfil económico de algunas de las familias que han enviado a sus hijos a la institución.

Esa denominación no forma parte de la descripción oficial de TASIS sobre su alumnado. La escuela, en cambio, destaca que su comunidad estudiantil reúne 65 nacionalidades y que sus programas combinan educación estadounidense, Bachillerato Internacional y enseñanza de idiomas.

Por ello, la referencia debe atribuirse a los medios que la han utilizado y no presentarse como una clasificación oficial de la institución.

¿Qué características tiene el campus de TASIS?

El campus de TASIS está situado en la Collina d’Oro, o “Colina de Oro”, en Montagnola, con vistas al lago de Lugano y a las montañas suizas.

La escuela combina edificios históricos con construcciones contemporáneas y señala que las artes, la arquitectura y la historia forman parte de su propuesta educativa.

TASIS también cuenta con más de 10 mil exalumnos, de acuerdo con las cifras institucionales proporcionadas para su comunidad.