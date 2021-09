15 de septiembre en CDMX: Qué alcaldías festejarán el Grito de Independencia virtualmente

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque el Gobierno de la Ciudad de México determinó que las 16 alcaldías de la metrópoli podían festejar el 210 Aniversario del inicio de la Independencia de México, algunas demarcaciones informaron que tendrán sus festejos de manera virtual para evitar la propagación del Covid-19.

Hasta el momento, al menos cinco alcaldías han anunciado de manera oficial que realizarán eventos virtuales con motivo del 15 de septiembre.

Conoce las alcaldías donde sus festejos del 15 de septiembre serán virtuales:

Iztacalco

La Alcaldía Iztacalco se complace en invitarte este 15 de septiembre a la celebración virtual de las Fiestas Patrias Virtuales 2021.



Nos vemos en Facebook Live el miércoles de la próxima semana a partir de las 18:30 hrs.

¡Viva México! ¡Viva Iztacalco!

Álvaro Obregón

Magdalena Contreras



Aún no es tiempo de asistir o realizar fiestas, el virus del COVID19 sigue presente, evita contagiar o contagiarte.



¡Hazlo por ti y tu familia!



Miguel Hidalgo

Este 15 de septiembre te invitamos a celebrar las Fiestas Patrias Virtuales MH. Preparamos actividades culturales totalmente en línea para ti. Conéctate a partir de las 18:00 horas y grita fuerte ¡Viva México y Viva Miguel Hidalgo!

Iztapalapa

Este 15 de septiembre disfruta de la gran Fiesta Mexicana IztapalaPatria desde casa con la programación musical y cultural que hemos preparado para ti y que se transmitirá a través de Facebook Live de Alcaldía Iztapalapa y Cultura Iztapalapa a partir de las 11:00 horas.

El resto de las alcaldías no han informado de manera oficial si realizarán algún festejo virtual, si será con asistencia mínima o si se cancelará.

Alcaldías sin pronunciamiento

Milpa Alta

Cuajimalpa

Xochimilco

Gustavo A. Madero

Azcapotzalco

Venustiano Carranza

Tláhuac

Coyoacán

Tlalpan

Cuauhtémoc



No habrá festejo virtual en Benito Juárez

El alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, decidió, por segundo año consecutivo, suspender el tradicional Grito de Independencia en la explanada de esa Alcaldía, debido a que la pandemia continúa y porque no ha concluido la vacunación de los mayores de 18 años en la demarcación.

“Quiero compartir contigo la decisión de cancelar el tradicional Grito de Independencia en la explanada. Por segundo año consecutivo no será presencial, ni virtual. En Benito Juárez seguimos actuando con responsabilidad, porque la pandemia aún no cede. Además, aún no se ha concluido el esquema completo de vacunación en mayores de 18 años en Benito Juárez”, subrayó.

Grito de Independencia en el Zócalo será sin gente: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante la ceremonia del Grito de Independencia de México no habrá gente en el Zócalo capitalino, al igual que el año pasado por la pandemia, y solo asistirán algunos invitados.