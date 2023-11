¿Por qué Jueza de CDMX no extraditó a “El Nini” a EU?; AMLO reacciona

CIUDAD DE MÉXICO, México.- La extradición de Néstor Isidro “N”, alias “El Nini” y presunto jefe de sicarios de “Los Chapitos”, fue detenida por una jueza de la Ciudad de México, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Según la autoridad, la jueza María del Carmen Sánchez otorgó una suspensión al detenido, impidiendo así su traslado a Estados Unidos, donde enfrentaría cargos relacionados con narcotráfico y otros delitos.

Te puede interesar: AMLO critica a jueza que otorgó amparo a “El Nini” para evitar extradición

Ante esto, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto el mandatario como el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, criticaron el papel de la jueza al otorgar la suspensión el mismo día de la detención de “El Nini”.

El pasado miércoles 22 de noviembre el Ejército detuvo a “El Nini” en Sinaloa, pero horas después una jueza frenó en seco los intentos por extraditarlo a Estados Unidos.

Este arresto había generado expectación en la alcaldía Gustavo A. Madero, a donde “El Nini” fue trasladado al Reclusorio Norte para enfrentar el juicio de extradición.

Sin embargo, minutos después de su llegada, la jueza otorgó una suspensión de “oficio y de plano”. Esta medida cautelar deberá ser ratificada en los próximos tres días para mantener su validez.

En su defensa, la jueza María del Carmen Sánchez explicó que la suspensión fue concedida para mantener las cosas en su estado actual.

Se concede la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan y no se ejecute la extradición del directo quejoso”.

La medida cautelar impide cualquier acto de deportación y busca evitar la “indefensión” del detenido, como establece la Ley de Amparo en casos de extradición.

“Lo anterior, hasta en tanto este órgano jurisdiccional determine alguna cuestión diversa. Debe precisarse de forma categórica, que la concesión de esta medida suspensional únicamente se limita a paralizar los efectos de la orden de extradición por las autoridades responsables señaladas en la demanda”, indicó la jueza en su momento.

Pr su parte, López Obrador expresó su indignación durante la conferencia matutina, cuestionando abiertamente la integridad del sistema judicial.

Una juez, casi al momento de la detención, le ofrece el amparo para que no sea extraditado. ¿Qué es eso? Si esto no es corrupción, que me digan los Ministros de la Corte y el Consejo de la Judicatura, de qué se trata. ¿Esto es Derecho? ¡Esto es chueco!”, declaró.