AMLO critica a jueza que otorgó amparo a “El Nini” para evitar extradición

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros por conceder una suspensión a Néstor Isidro “El Nini”, jefe de seguridad de “Los Chapitos”, para detener su extradición.

La jueza de la Ciudad de México evitó con esa acción legal que “El Nini” sea extraditado a Estados Unidos.

Este caso, Néstor Isidro, y una juez, casi al momento de la detención le ofrece el amparo para que no sea extraditado, ¿qué es eso?, si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la corte, ah y el Consejo de la Judicatura, ¿de qué se trata?, ¿esto es derecho? Esto es chueco, a todas luces; no se necesita ser doctor en derecho, pertenecer al Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) o a los colegios de abogados”, dijo.