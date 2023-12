¿Por qué AMLO busca desaparecer al INAI e IFT?

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que, antes de que termine su sexenio, promulgará una iniciativa de reforma administrativa, con el fin de que desaparezcan varios organismos autónomos.

Entre los órganos que pretende eliminar se encuentran el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la información y Protección de Dados Personales (NAI), Iel Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), porque “no sirven para nada”.

Durante su conferencia diaria de este lunes en Palacio Nacional, el mandatario denunció que estos organismos: supuestamente autónomo", no sirven para que pueblo y que actualmente se encuentran al servicio de las minorías.

Aseguró que si no pasa su iniciativa de reforma, lo que busca es que quede constancia de la existencia de estos organismos está mal y “no quiero ser cómplice”.

Te puede inteeresar: INAI elegirá presidente en sesión extraordinaria de este domingo.

No puede haber gobierno rico, con pueblo pobre, y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos. Entonces cómo vamos a estar pensando no en cobrar más impuesto, sino en que haya una reforma fiscal si todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la administración pública, que esa es otra iniciativa de ley que quiero enviar.