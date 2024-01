No se debe bajar la guardía ante las bajas temperaturas

San Luis Río Colorado, Sonora.- Ante el constante descenso de temperaturas por el reciente ingreso del Frente Frío No. 26, las Direcciones de Salud Pública Municipal y Protección Civil y Bomberos Municipales exhortan a la comunidad a prevenir enfermedades y accidentes.

El titular de Salud Pública Municipal, Pedro Torres Rivera precisó que la población más vulnerable son niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, ya que son personas cuyo sistema inmune es más susceptible a contagiarse de padecimientos virales como la gripe e influenza.

En este sentido, el funcionario recordó las principales medidas preventivas para evitar estas enfermedades, entre ellas se encuentran abrigarse adecuadamente, no salir con el cabello mojado, utilizar el cubrebocas, consumir frutas y verduras ricas en vitamina C como naranjas, tomates, etc.

Por su parte, el director de Protección Civil y Bomberos Municipales informó que del jueves 11 de enero hasta el domingo 14 de enero se esperan temperaturas mínimas de 2 a 1 C., así como la presencia de fuertes ráfagas de viento de 22 km/h a 35 km/h.

Ante ello, el funcionario reiteró el atento llamado a extremar precauciones al utilizar calentones eléctricos, de gas y leña, así como supervisar la calidad de extensiones y aparatos eléctricos para evitar incendios en el hogar.

En lo que respecta a la prevención de accidentes durante vientos, recordó a la población evitar colocarse en estructuras débiles, árboles y cableado eléctrico, y retirar objetos que pueden romper ventanas.