40 años de prisión a violador de menores en SLRC

Una sentencia de 40 años y 5 meses de prisión le fue impuesta a un sujeto que se aprovechó de la confianza de dos de las hijas de su pareja sentimental y en forma reiterada las agredió sexualmente, en San Luis Río Colorado, Sonora.

La valentía de las menores, de 7 y 13 años de edad, que fueron violentadas sexualmente en el año 2018, permitió que pudieran hablar de lo ocurrido con su familia y así denunciar la comisión de los abusos que el hoy sentenciado les ejercía.

Rodrigo “N”, de 46 años de edad, originario de San Luis Río Colorado, cometió los delitos de violación agravada y abusos deshonestos en contra de las menores de edad, según fue determinado en la investigación y el proceso penal.

Los datos de prueba presentados por personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJE), dentro de la causa penal 407/2018, permitieron que el Juez dictara el fallo condenatorio y la sentencia contra el imputado.

Además de los más de 40 años de prisión, se le impuso una multa de 62 mil 223 pesos, así como los pagos por las reparaciones de daño moral y daño material para cada víctima por el número de delitos cometidos.

La FGJE recalcó que este tipo de delitos se pueden prevenir promoviendo en el interior de las familias una buena comunicación, cariño, confianza y seguridad, de esta manera se brinda a las niñas, niños y jóvenes la posibilidad de confiar en sus familiares y revelar cuando se sienten en una situación de peligro o son víctimas de algún delito.

También los padres de familia pueden proteger a sus hijas e hijos de manera preventiva dándoles pautas para su protección como evitar quedarse solos en determinadas circunstancias con personas que puedan agredirlos.

Al igual, que sepan elegir a las personas de su confianza, sean o no adultos; enseñarles a pedir auxilio a maestros, a algún familiar o a la policía; saber encontrar soluciones a situaciones inesperadas o de riesgo; valorar la consecuencia de sus actos; ayudarlos a diferenciar los secretos que se deben guardar y los que no y que aprendan a decir que no.