Solicita Dirección de Seguridad Pública Municipal mayor armamento para 2023

Buscarán invertir en mayor equipo para la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) en este 2023.

La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, dijo que el director de la DSPM, Pedro Ariel Mendivil, está solicitando mayor armamento para los elementos de la corporación.

“Lo que necesita la DSPM y que me han pedido con urgencia es armas, porque no llegan tan rápido, no sé exactamente cuánto tardan en llegar”, expresó.

Señaló que la petición se realizó por la falta de equipo que hay en la corporación y debido a que tardarán tiempo en adquirirlo, por lo que harán la compra del armamento desde este año.

“También me están solicitando uniformes, desde hace dos años aproximadamente, los uniformes ya están muy gastados”, expresó.

Comentó que habrá una mayor inversión en la corporación para este año debido a que se debe comprar equipo, uniformes y armamento para que los elementos puedan realizar de manera más efectiva su trabajo.