Sobreviviente de feminicidio teme liberación de su agresor

MEXICALI, B.C.- A casi cinco años de que se cumpla su sentencia completa, el agresor de una mujer que intentó matarla frente a sus hijos en el 2008 a la salida de un programa de radio, busca que se le otorguen beneficios de libertad.

Claudia Rosales Cáceres sobrevivió a lo que hoy se encuentra tipificado como feminicidio, no sin antes sufrir de heridas físicas que requirieron 18 meses de terapias, así como heridas psicológicas que han tardado en sanar.

El pasado viernes, ella fue notificada de que el padre de sus hijos y su agresor busca un beneficio de libertad usando como medio un amparo interpuesto por otro recluso, y una juez le dio entrada a este recurso para la liberación anticipada.

No es la primera vez que el agresor de Claudia ha buscado este beneficio, pues hace casi 3 años, solicitó la libertad condicionada, sin embargo, a raíz de los resultados de un peritaje y perfil criminológico, se percataron que no era apto para el beneficio.

Según este peritaje, él sigue siendo una amenaza para la sociedad, y en particular para Claudia y sus hijos.

“Yo respeto sus garantías pero en este tipo de casos, cuando se trata de un delito tan grave, los sentenciados deben cumplir sus condenas completas, yo también estoy apegándome a mis derechos como víctima”, explicó.

“Siempre he pensado que esta sentencia es compartida, porque uno como víctima también tiene que estar al pendiente del caso, para que los agresores estén en un lugar donde no se vea amedrentada nuestra vida”, dijo.

Antes de intento de homicidio, Claudia había denunciado las amenazas de las que era víctima, pero las autoridades las subestimaron. “Esto lo empoderó y estábamos en el proceso de divorcio, y cuando me llevó a los niños porque me tocaba estar con ellos, me apuñaló 15 veces”.

En caso de que no prospere su recurso para salir con antelación, su agresor saldría luego de casi 18 años de aquel crimen. “No hay plazo que no se cumpla, cuando me dijeron de cuanto era la sentencia, tuve que hacer un plan de vida para solucionar cada etapa, pero tengo planes para ver por la integridad mía y de mis hijos”, comentó.

Tanto ella como la Fiscalía General del Estado han interpuesto un recurso de revocación para que no se le otorguen beneficios de libertad anticipada y esperan que la juez Blanca Estrella Hernández valore las pruebas que piensan presentar para ello.

“Desde ese día mis hijos han vivido en un mundo rodeados de amor y de terapias, pero no deja de ser un estigma lo que han cargado, porque esta persona les robó su inocencia”, comentó.