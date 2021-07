Se queda en prisión automovilista acusado del homicidio de Rosa Isela y su hija

Daniel Miguel, el automovilista ebrio acusado del homicidio de Rosa Isela y su hija, madre e hijas, fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio simple intencional y conducir un auto en estado de ebriedad.

Un juez de control determinó vincular por estos delitos, a pesar de que la defensa, representada por el ex procurador Cristian Colosio Lule, trató de evitarlo y que, en su defecto, se reclasificara a un delito por culpa.

Rosa Isela y su hija, de 9 años, fueron atropelladas y asesinadas el pasado 28 de mayo sobre la calle Novena, a la altura del fraccionamiento Palmar de Santa Anita, cuando se dirigían a su casa al salir de trabajar.

Debido a los antecedentes de su evasión de la justicia al salir de la ciudad y refugiarse en Hermosillo, los cateos en domicilios para detenerlo y el operativo en conjunto con las autoridades de Sonora para su detención, Daniel Miguel permanecerá en prisión preventiva.

Al finalizar la audiencia, María García Castillo y su hija Cristina se dieron un fuerte abrazo en medio del llanto, al ver un esbozo de justicia en el caso del asesinato de sus familiares.

“No quiero ir a la cárcel”

Testimonios de los trabajadores que presenciaron el atropellamiento de madre e hija fueron presentados por la fiscalía como parte de las pruebas, a los cuales el juez de control les concedió un destacado valor probatorio.

Dos de ellos coincidieron en la manera en que ocurrieron los hechos y otro más, quien le apagó el auto a Daniel Miguel, lo llevó hasta donde quedó el cuerpo de Rosa Isela, y luego comenzó a llorar.

Los tres testimonios señalan que el automovilista, tambaleante y con un fuerte aliento alcohólico, llamó por teléfono a alguien y entre llantos dijo: “Maté a alguien, no quiero ir a la cárcel”.

Pocos minutos después, una mujer llegó al sitio y gritando solamente preguntaba: “¿Qué le pasó a mi hijo?”.

Iban por el acotamiento

Tanto el peritaje de la Dirección de Seguridad Pública Municipal como el de la Fiscalía General del Estado coincidieron que tanto Rosa Isela como su hija bajaron al acotamiento para rodear un hidrante y arbusto que les impedían seguir por la banqueta.

Incluso los testimonios de los trabajadores que se encontraban reparando la acera de enfrente, señalaron que la mujer llevaba de la mano a su hija cuando el auto las embistió para rebasar por el acotamiento.

A la menor la arrojó varios metros hacia la banqueta y Rosa Isela quedó sobre el cofre del auto Nissan Sentra de Daniel, y metros adelante calló al asfalto y el automovilista le pasó por encima.

“Ni siquiera iba ebrio”

El abogado defensor de Daniel Miguel, Cristian Colosio Lule, enfocó su estrategia en demostrar que su cliente no iba ebrio, pues en el dictamen de la Fiscalía General del Estado, practicado más de 13 horas después del atropellamiento, así lo indicaba.

El ex procurador citó el dictamen que no tiene hora de emisión, pero que fue elaborado luego de que la Fiscalía solicitó su comparecencia el 29 de mayo, mientras estaba detenido en separos de la Policía Municipal.

Colosio Lule trató de demeritar el certificado emitido por Servicios Médicos Municipales, en el que sí lo diagnosticaron como en estado de ebriedad, pero el juez difirió con su apreciación, pues ese estudio sí se elaboró al menos dos horas después de la detención.

“Como defensa, vemos lamentable la pérdida de dos vidas, pero esto debe resolverse no por razones mediáticas, sino legales”, expresó en sus alegatos de cierre de la audiencia.

No obstante, Daniel firmó una boleta de infracción donde, tácitamente, admitía la sanción por el estado de ebriedad, y en la que se le apercibe de no volverlo a hacer, pues incurriría en un delito.

Quería ser pintora

La pequeña estaba en cuarto grado de primaria, le gustaba la cultura oriental y tenía aspiraciones artísticas para cuando fuera grande, recordó su abuela.

“A ella le gustaba pintar, quería ser pintora y quería ir a Japón”, comentó al hacer uso de la voz. “Y mi hija, mi hija era una madre excepcional”, agregó ante el juez de control.

María García Castillo, la madre y abuela de las víctimas, respectivamente, pidió al juez ponerse en sus zapatos al momento de resolver, por el dolor que le ha causado la pérdida.

“Que por lo menos esto sirva como un precedente, que la gente se sensibilice que no pueden salir a conducir así (como él)”, dijo entre lágrimas Gabriel, el padre de la pequeña.

La resolución

Luego de más de dos horas de receso, y de una explicación y recapitulación del caso, el juez Gerardo Anguiano resolvió vincular a proceso a Daniel por los delitos que imputó desde el inicio la fiscalía.

Aunque el defensor trató de demostrar el arraigo del automovilista para que no impusiera la prisión preventiva, el juez consideró los alegatos de la fiscalía, sobre la evasión de la justicia que mostró Daniel desde un principio.

Serio, casi inmóvil, el imputado se reservó el derecho para declarar, luego de escuchar la resolución del juez, basada en al menos tres tesis jurisprudenciales sobre el dolo eventual en el caso por el que lo vinculaba a proceso.

El juez también concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria que concluye el próximo 10 de octubre, y mientras se resuelva esta etapa, Daniel seguirá en prisión preventiva.

Necesario legislar

Tanto el asesor jurídico de la familia de las víctimas, como el fiscal regional de Mexicali, consideraron necesario hacer modificaciones al Código Penal para sancionar adecuadamente estas conductas y no esperar a que los jueces homologuen sus criterios para resolver en estos casos, pues algunos han reclasificado a delito por culpa.

Cuauhtémoc Castilla Gracia señaló que es un caso inédito, y es necesaria una legislación relacionada al tema, por la relación potencial de la corrupción con este tipo de asuntos en Mexicali y que de manera reciente se han visto incrementados.

Por su parte, Pedro Ariel Mendívil García, reveló que el fiscal central trabaja en una propuesta para presentarla ante el Poder Legislativo, para que este tipo de casos se resuelvan con severidad e inhibir que sigan ocurriendo.

Me hubiera gustado que pidiera perdón

“Yo no vi ninguna disculpa a la familia, a la señora, al señor, no vi ningún signo de arrepentimiento y me llama la atención eso, vemos temeridad en su actitud, a pesar de ser una persona estudiada, con trabajo, en ningún momento se mostró así”, expresó Castilla Gracia.

La madre y abuelas de las víctimas también se pronunció sobre eso. “Él tenía que haber pedido una disculpa, y a lo mejor se le perdonaba, porque tengo un corazón muy grande, y tenía que haberse disculpado con la familia, porque a mis niñas ya nos las voy a recuperar”, dijo. “También merezco una disculpa del director de la Policía”.

“Yo perdí a una hija, pero gané una gran familia, que es el pueblo mexicalense”, comentó María, quien dijo que después de lo ocurrido la familia buscará tomarse un descanso para el duelo, para después retomar el caso dentro de tres meses.