Queda muerto hombre en Cuauhtémoc Sur

MEXICALI, Baja California.- Por cuestiones de las temperaturas que se registraron durante la mañana del sábado en la ciudad, un hombre Cuauhtémoc Sur, esto de acuerdo al informe de autoridades.

Alrededor de las 09:30 horas es que se reportó que sobre la avenida Río Sinaloa y República de Uruguay, se encontraba una persona inconciente en vía pública, por lo que se movilizaron las autoridades al lugar.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

Al arribo es que se confirmó la presencia de esta persona, a las afueras de una vivienda utilizada como taller, el sujeto no respondía al llamado de los oficiales por lo que se pidió apoyo de la Cruz Roja.

Paramédicos al revisarlo confirmaron ya la persona no contaba con signos vitales, donde se indicó que el hombre no contaba con lesiones en el cuerpo, siendo un hecho no violento.

Residentes de la zona mencionaron que el ahora fallecido había sido visto constantemente deambulando en esas calles, por lo que se cree pueda ser un hombre en situación de calle.

Del fallecido solo se dijo era de sexo masculino el cual podía rondar entre los 55 a 60 años de edad, quien vestía playera negra, pantalón café, zapatos negros y una gorra amarilla.

De momento aún se desconocen mayores datos sobre lo que pudo haber provocado la muerte, razón por la que el cuerpo se procedió a levantar para trasladarlo al Servicio Médico Forense.

Será ahí donde mediante la necropsia se logre informar la causa determinante del fallecimiento, así también si cuenta con señas particulares para poder ser identificado.