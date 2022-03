Proponen agravar penas para robo de autopartes en BC

La delincuencia es un fenómeno que todo gobierno procura prevenir y erradicar, por lo que las políticas gubernamentales van enfocadas a programas de prevención del delito, tales como programas deportivos, culturales, y hasta de atención médica, o bien, de presencia policiaca en las zonas de alto índice delictivo.

Sin embargo, en ocasiones también es necesario que estén aparejadas con el incremento de la sanción del delito o penalización de los actos.



El robo de catalizadores de vehículos de motor ha venido en incremento, afectando no sólo al Estado de Baja California, si no a otros estados del República, y hasta a los Estados de nuestro vecino país, por lo que, con el objetivo de contrarrestar y sancionar el robo de partes de vehículos en la entidad, fue presentada iniciativa de reforma al artículo 208 TER, del Código Penal para el estado de Baja California, ya que no se advierte penalidad para el robo de partes de vehículo de motor, como es en este caso un catalizador.

Conforme a la incidencia delictiva publicada en la página de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se observa que la incidencia del delito de robo de vehículo en el Estado, en enero de 2022 se observa un aumento del 27% respecto al año 2021. En ese sentido, se advierte que el municipio de Tijuana es quien mantiene un porcentaje más alto sobre la incidencia de robo de vehículo con un 56%, seguido de Mexicali con un 24%, por lo que es necesario prever dentro de la norma penal, el tipo y sanción de los actos delictivos que van en incremento, como es el robo de catalizadores de vehículos de motor, entre otros.El legislador inicialista, Julio César Vázquez Castillo, expresó que del análisis realizado a la codificación penal para el Estado de Baja California, no se advierte penalidad para el robo de partes de vehículo de motor, como en este caso los catalizadores, ya que puede venderse en el mercado negro o venderse por kilo.

Esta última opción se ha vuelto la más común debido a que, en los últimos 12 meses, se han disparado los precios de los metales.