“¡No lo hagas, papá!”, le gritaron hijos a hombre que baleó a su esposa

MEXICALI, Baja California.- “¡Tu tío me quiere matar!”, gritó María Juana mientras corría a la casa de su cuñada. Detrás de ella estaba Mario Humberto con una pistola en la mano. Una de sus sobrinas le abrió la puerta de la casa y ella entró hasta el baño para esconderse.

Los hijos de Mario Humberto trataron de detenerlo, pero él se los quitó de encima golpeándolos con la cacha de la pistola. “¡No lo hagas, papá!”, le gritaron y le pidieron en repetidas ocasiones, pero su padre los ignoró.

Con la pistola en mano, el imputado les apuntó a sus sobrinos para quitarlos de en medio y se abrió camino hasta el baño, donde abrió la puerta de una patada. Desde el umbral de la puerta, Mario Humberto alzó la mano con la pistola y disparó en varias ocasiones.

Luego de los gritos de los testigos, Mario Humberto usó la pistola para apartar a sus sobrinos del camino a la salida. “Ya vete”, le dijo uno de ellos. De inmediato comenzaron a llamar a los números de emergencia.

El asesinato ocurrió a los ojos de sus hijos, cuates de 13 años de edad y una joven de 18 años de edad, quien decidió declarar en contra de su padre.

Este martes por la tarde, el imputado, detenido el mismo día de los hechos, vinculado a proceso luego de que se presentaron los testimonios de sus familiares en su contra, con los cuales se reconstruyeron los hechos en esta nota.

La juez Ruth Esperanza Álvarez estableció que no se acreditó el delito de feminicidio y lo reclasificó a homicidio agravado en razón de parentesco no consanguíneo, pues no se probó que el matrimonio estuviera disuelto y las denuncias de violencia previa se hubieran presentado.

Historial de Violencia

Un día antes del asesinato, Mario Humberto se había molestado con su esposa. El motivo: Vivían separados. Él dejaba a sus tres hijos con su esposo el fin de semana en Mexicali, mientras ella vivía en Calexico. Esa noche antes, él la llevó a la Garita tras asistir a un “Baby Shower” en Mexicali.

El motivo de la separación, de acuerdo a los familiares, fue una agresión a golpes que la dejó inconsciente en la víspera de Año Nuevo, el 31 de diciembre de 2018. Fue uno de sus sobrinos quien la auxilió y la llevó a un Hospital. A partir de entonces se separaron.

En las declaraciones de sus hijos, afirman que las agresiones ocurrían de dos a tres veces por año. Cuando Fernando Ramírez Amador, subprocurador de Justicia en Mexicali declaró que no había reporte de violencia previa, es porque no hubo denuncias por ello.

La conducta agresiva en contra de su esposa quedó evidenciada en los testimonios de sus familiares, los cuales el abogado defensor buscó desestimar por esa misma relación de parentesco y no haber denuncias previas.

El día del asesinato, María Juana iba a recoger a sus hijos a la casa de Mario Humberto. Enojado, le abrió la puerta de su carro, le arrebató el celular y lo estrelló contra el piso, luego le apagó el carro y le quitó las llaves.

“¡Vete, mamá, vete!”, le gritó su hija de 18 años. María Juana corrió asustada luego de ver a Mario entrar decidido a la casa. Segundos después, salió con el arma de fuego en la mano, tras la mujer que fue su esposa y la madre de sus hijos.

Acusan robo

El abogado defensor señaló en la audiencia que se realizó un cateo no autorizado en la casa del imputado, ubicado en la avenida Río Coatzacoalcos, ese mismo día, ante la presencia de un familiar.

En estos hechos, aseguró que los agentes ministeriales que practicaron esta diligencia, no reportada por el Ministerio Público, robaron del domicilio 15 mil 600 dólares, así como alhajas y otros artículos de valor.

Sobre el tema, el fiscal canalizó al defensor a las instancias correspondientes para interponer la denuncia, mientras que la Juez lo instó a limitarse a las pruebas expuestas en el caso y no en otro distinto a lo relacionado al feminicidio.

A prisión

Mario fue vinculado a proceso tras una audiencia de más de tres horas. La Juez argumentó su decisión en los datos expuestos por la fiscalía y desestimó que los testigos hayan sido aleccionados para sus declaraciones.

También explicó la decisión de la reclasificación, pues se trata más de un tema técnico con los supuestos previstos en el Código Penal para establecerlo como feminicidio, sin embargo, consideró que sí hay elementos de prueba para pensar que el imputado cometió el homicidio.

El plazo de investigación complementaria solicitado por la fiscalía y aceptado por la defensa fue de seis meses, pues señaló el fiscal que se deben hacer exámenes de genética, balística y criminalística para presentarse en la etapa intermedia.

Mario permanecerá en prisión preventiva como medida cautelar y será hasta el mes de abril del próximo año que se determine de qué manera concluirá su proceso penal.

El Expediente

C.P. 5041

NUC: 02-2019-37011

Imputado: Mario Humberto “N”

Víctima: María Juana Hernández Villanueva

Delito: Feminicidio

Fiscal: Rafael Orozco Vargas

Defensa: Miguel Edmundo Félix Reyes

Juez: Ruth Esperanza Álvarez Fuentes