Fiscalía estatal solicita el apoyo para la localización de joven que escapó de una casa hogar

MEXICALI,B.C.- La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Unidad de Investigación de Búsqueda de Personas Desaparecidas o no Localizadas en Mexicali, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Ramón López Meza de 15 años.

De acuerdo con la información proporcionada a la Unidad de Investigación por parte del personal responsable de la casa hogar A WAY OUT, el lunes 21 de diciembre el jovencito salió de sus instalaciones sin autorización, añadieron que inmediatamente implementaron la búsqueda en las áreas cercanas, pero que no lograron localizarlo.

La media filiación del adolescente es la siguiente: tez morena, complexión delgada, cabello castaño oscuro, 1.65 de estatura, al momento de salir vestía pantalón oscuro, suéter gris, tenis vans color negro con franja roja.

La Fiscalía Estatal solicita que, en caso de contar con alguna información o datos sobre su posible paradero, pueden comunicarse al teléfono (686) 9044100 ext. 4029, 4064 y 4288. También se pueden comunicar a los números, 089 de denuncia anónima o al 911.