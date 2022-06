FGE aclara caso de exfuncionario detenido en EU

TIJUANA, B.C. A 19 DE JUNIO DE 2022.- La Fiscalía General del Estado (FGE), informa sobre el ex empleado de esta institución de nombre Octavio Andree “N”., detenido en días pasados por autoridades estadounidenses.

Conforme a las notas de algunos medios de comunicación en relación al ex agente del ministerio público, se precisa lo siguiente:

Octavio “N”, era personal actuante de esta Fiscalía y estaba adscrito a la Fiscalía Especializada en Adolescentes, área en la que desempeñaba sus funciones.

Te puede interesar: Detienen a exfuncionaria de Edomex por posible extorsión en Nayarit

Previo a que fuera dado de baja, por un número excesivo de faltas, Octavio “N” se encontraba realizando funciones administrativas dentro de la Fiscalía con relación a proyectos de su área de adscripción, además de apoyar al titular de la coordinación de gabinete en algunas tareas adicionales.

Asimismo, se precisa que el ex agente, no fungía ni tenía nombramiento como Secretario Particular.

En todo momento se ha trabajado con las autoridades de Estados Unidos con el fin de coadyuvar en las investigaciones que se consideren necesarias para hacer justicia en este caso.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso con la ley, por lo que cualquier servidor público que transgreda la ley será sometido a los procesos que le correspondan en justicia. Nadie está ni estará por encima de la ley.

En la Fiscalía General del Estado no se tolerará ningún acto de corrupción o mal comportamiento que vulnere nuestro objetivo de procurar justicia en favor de todos los bajacalifornianos.