Entre disparos y estallidos sofocan motín en el Cereso

MEXICALI, B.C.- Por más de tres horas, elementos de la Policía Estatal de Custodia Penitenciaria se enfrentaron a internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mexicali que protestaban por una serie de denuncias, malos tratos y violaciones a Derechos Humanos, situación que se agravó este domingo.

Familiares de los internos, que en días anteriores también se habían manifestado por estas irregularidades, se enfrentaron con agentes policiales a las afueras de la prisión entre llantos y gritos desesperados de ayuda.

Policías municipales, agentes de la Fiscalía General del Estado, de la Guardia Estatal, Guardia Nacional y personal del Ejército Mexicano se desplegaron en un operativo en el perímetro exterior del Cereso, sobre la calle Sur y la calle Pasadena, en la colonia Bellavista.

En un comunicado de dos párrafos, la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California (Cesispe) informó que no hubo decesos, ni heridos y que ningún interno se encontraba en riesgo, a pesar de los disparos y estallidos que podían oírse a las afueras del penal.

“¡Los están matando!”

María Rodríguez llegó poco después del mediodía al Cereso para hablar con el personal y ver la manera de dejar colchonetas y cobijas para los internos, algo que en días anteriores les habían rechazado, aseguró.

Era casi la una de la tarde cuando salió del lugar y se dirigió a su auto que había dejado estacionado en la calle Pasadena. Desde ahí escuchó los gritos de los internos, el sonido de los golpes de las rejas, las primeras detonaciones y los estallidos de bombas.

Su esposo, un hombre de la tercera edad que, a su decir, está pagando por un crimen que no cometió, fue a avisarle a sus familiares de lo que estaba ocurriendo y luego publicó en los grupos de redes sociales de los familiares de internos.

Poco a poco, la calle Sur y la calle Pasadena se convirtió en un hervidero de personas que lloraban y gritaban a los internos que desde las ventanas enrejadas trataban de comunicarse con ellos, mientras se escuchaba una consigna de fondo: ¡Derechos Humanos!

Cada explosión y cada detonación de arma al interior, los familiares de los presos rompían en llanto ante la incertidumbre sobre lo que ocurría en el lugar, y fue cuando comenzaron a correr rumores, primero de 2, luego de 5 y al final hablaban de 10 muertos, pero al final todo fue un rumor.

Lo que si le confirmaron a María es que a su esposo, a quien le fracturaron un brazo a golpes luego de su ingreso, le dio un ataque cardíaco y debía ser trasladado a un hospital. Por momentos, hasta los mismos familiares de los internos se enfrentaron entre sí.

Las denuncias

Hijos, madres, padres, hermanos y esposas de internos coincidían en las denuncias: no les entregaban las medicinas que ellos dejaban, les rechazaban las cobijas que iban a entregarles, las condiciones precarias de alimentación y que no se les entregaba el dinero que les depositaban para poder comprar víveres en el interior del Cereso.

Sin embargo, la denuncia más sentida, era el trato que el personal de la Policía Estatal de Custodia Penitenciaria les daba a los internos y también a los familiares cuando acudían a dejarles el dinero, cobijas, medicinas o insumos de higiene personal.

Daniel Sánchez, padre de la Diócesis de Mexicali y comisionado al Cereso, dijo que el ánimo de los internos y de los familiares se ha visto mermado por la falta de visitas, pues estas fueron suspendidas desde hace casi 10 meses por la pandemia.

No obstante, buscan gestionar que se les facilite una visita de manera virtual, lo que podría ayudar a mejorar la situación. “Me han dicho que comen huesos podridos con agua y papa”, expresó el padre.

“Pedimos atención recta, visitas virtuales, alimentación buena, sabemos que están pagando algo, pero eso no exime de que los traten mal, son humanos”, agregó el padre. “Cuando una persona adentro no ve a su familiar se pone mal, se deprime, se molesta, y llegaron a un punto cuando ya no pueden controlarlo y estas son las consecuencias”.

Por su parte, la visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Angélica María Sandoval Gutiérrez, señaló que el director del Cereso le aseguró que no había personas lesionadas, ni muertas ni en riesgo.

Advirtió que realizarán una inspección en los próximos días para verificar las condiciones en que se llevó a cabo el motín de este domingo por la tarde. También la CEDH solicitó medidas cautelares para garantizar los derechos de los internos.

El pasado viernes se instaló un módulo para la recepción de quejas a las afueras del Cereso, donde la mayoría son por falta de atención médica y la calidad de los alimentos. En el 2020, la CEDH registró 655 quejas contra el Sistema Penitenciario, de las cuales 72 corresponden al Cereso de Mexicali.

El reporte

La Comisión Estatal del Sistema Penitenciario inicialmente reportó en un comunicado de dos párrafos lo que calificó como un motín y aseguró que no hubo personas heridas, fallecidas ni en riesgo.

Posteriormente, el reporte más completo daba cuenta del dispositivo de seguridad implementado para contener los hechos en el módulo seis, que presuntamente iniciaron a las 14:08 horas por la alteración del orden en los pasillos del tercer nivel.

“Por el cual el grupo de reacción inmediata se abocaron a los pasillos en mención para resguardar el área y evitar una situación de riesgo. Según consta en la tarjeta informativa elaborada por la Subdirección de Centros Penitenciarios y Centros para Adolescentes, mil 978 personas privadas de la libertad de este sector, de 2 mil 506 de población total en Mexicali, continuaron con esta acción y al no desistir de esta conducta las autoridades penitenciarias decidieron declarar el código rojo alrededor de las 14:40 horas”, señala el reporte.

“Al operativo se presentaron al exterior 200 efectivos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Guardia Estatal de Seguridad e Investigación adscritos a la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)”.

“En el informe consta que a las 16:45 horas se completó el aseguramiento de los privados de la libertad restableciéndose el orden y el control de las instalaciones del centro y la integridad del personal al igual que del resto de la población penitenciaria de otros sectores que no participaron en dicho evento”, agrega el comunicado.