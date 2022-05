Emite SSCBC recomendaciones para proteger el patrimonio vehicular

Con la finalidad de informar a la población sobre las precauciones que se deben tener en cuenta para disminuir el riesgo de ser víctimas del delito de robo de vehículo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), emite las siguientes recomendaciones.

Durante acciones de acercamiento con la comunidad, elementos de la Unidad de Planeación y Proximidad Ciudadana de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), informan que el robo de vehículo puede ser con o sin violencia y los delincuentes proceden de diversas maneras, desde hacerse pasar como un comprador para que con el argumento de querer revisar las condiciones del automóvil aprovecha para despojar a la víctima.

También llevan a cabo el choque teatral, impactando levemente el automotor con la intención de que el chofer descienda y en ese tiempo realizar el robo. Otra modalidad es pegar un anuncio en el cristal del carro con la indicación intimidante de bajar del coche y así lograr el objetivo.

Uno de los más comunes cuando al llegar a casa, la posible víctima no se percata a sus alrededores, al abrir la cochera o la reja, este desciende y deja el vehículo encendido, lo que da oportunidad al delincuente para hacer su fechoría.

La recomendación de la SSCBC es que, al percatarse de haber sufrido el robo, hay que reportar el hecho en el 911 y después acudir ante la unidad de robo de la Fiscalía del Estado, para interponer la denuncia correspondiente. De esta manera, la víctima puede evitar una responsabilidad, en caso de que le dan mal uso al vehículo y el delincuente cometa un delito.

A manera precautoria, se invita al ciudadano a realizar las siguientes prácticas para proteger su patrimonio: al subir al carro, llevar las llaves en la mano para que no pierdas tiempo y visibilidad al buscar en la bolsa de mano; siempre revisar que no haya nadie cercano al lugar, sobre todo alguna persona con aspecto sospechoso; cerrar las puertas con seguro al abordar el auto y antes de encender el motor.

Asimismo, no colocar imágenes en los vidrios del carro que te pueda identificar; buscar estacionamientos con bastante iluminación; ni dejar objetos de valor a la vista; no llevar en el vehículo documentos originales y no permanecer más de lo necesario dentro del carro, así como elegir rutas seguras de traslado a casa o trabajo.

Además, usar bastón de protección para el volante del vehículo; utilizar un sistema de alarma; instalar un cortacorriente; ubicar un birlo de seguridad en las llantas para evitar el robo de las mismas, si se tiene la oportunidad, situar un GPS que permita ubicar el vehículo cuando se encuentre en movimiento y nunca dejar una llave de repuesto cerca o dentro del carro.

Cabe señalar que la SSCBC considera que hay retos muy fuertes y juntos, bajo un sistema estatal de seguridad ciudadana se podrá afrontar la problemática, sumando esfuerzos y privilegiando la coordinación e inteligencia en áreas operativas y de prevención.