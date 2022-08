“El arma es para protegerme a mí y a mi familia”: Abraham Medina

Abraham Medina, el asesor del diputado panista Diego Echavarría, ofreció una disculpa pública luego de su detención por la portación de un arma de fuego en la Colonia Carbajal este fin de semana.

El ex regidor y ex funcionario de la administración estatal de Francisco Vega de Lamadrid, justificó la portación del arma por la situación de inseguridad que se vive en la ciudad y experiencias propias en su negocio de parque para fiestas.

Al respecto dijo que en dicho parque para fiestas han ocurrido incendios intencionales, riñas y que incluso, su esposa había sido golpeada una vez por personas que no querían desalojar el parque de eventos.

El día de la detención, dijo que había acudido a cerrar el parque y a ayudar a uno de sus trabajadores a recoger el mobiliario, pero en el evento comenzó a tomar algunas cervezas que le ofrecieron.

Luego de terminada esta labor, se disponía a dar un aventón al trabajador del parque cuando por la calle Magisterio una patrulla de la Policía Municipal le marcó el alto y los agentes se percataron que llevaba el arma de fuego.

“Fueron muy respetuosos, yo no charoleé con nadie, ni iba a exceso de velocidad, ni me jalonearon ni me golpearon”, expresó el funcionario del Congreso del Estado. “Los agentes se dieron cuenta del arma y nos llevaron a la Fiscalía”.