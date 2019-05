Corto circuito causó la muerte de los menores

MEXICALI, Baja California.-El incendio en el cual tres hermanitos perdieron la vida en el ejido Ricardo Manzón Guerrero, se debió a un posible problema eléctrico, de acuerdo al dictamen realizado por bomberos.

Fernando Ramírez Amador, subprocurador de Zona Mexicali de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), indicó que la vivienda contaba con dicho problema. Como fue informado por LA CRÓNICA, el pasado lunes se registró el incendio de una casa móvil en el ejido antes mencionado, en la zona Sur del Valle de Mexicali. Tres hermanitos que estaban dentro perecieron a causa de la intoxicación por monóxido de carbono y resultaron carbonizados.

“Dicen que la ‘traila’ tenía problemas eléctricos, no hay acelerante, no hay intencionalidad y el incendio se desarrolla en parte central de la vivienda, pero no pueden determinar el origen”, manifestó. Debido a este resultado, la autoridad encargada de la investigación solicitó al Cuerpo de Bomberos realizar una ampliación del informe, para poder corroborar concretamente la causa del corto. Se indicó que dicho resultado podría tenerse en los próximos días por parte de la autoridad, con lo que se estará determinando lo que provocó el incendio en primer lugar.

En relación a los cuerpos de Luis Enrique, de 6 años, Fernando Alonzo, de 4 años, y Eduardo Beltrán Villalobos, de 3 años, aún continúan en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en espera de resultados de identificación genética.

Estos resultados, se indicó, podrían llegar ante las autoridades la próxima semana, con lo que ya se estaría realizando la liberación de los cuerpos para entregar a los familiares. Aún las investigaciones continúan en relación al incidente donde los tres menores perdieron la vida.