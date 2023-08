Choca y derriba poste en la Hidalgo

Mexicali, Baja California.- Un joven automovilista chocó su vehículo contra un poste de telecomunicaciones y un árbol este domingo por la madrugada en la colonia Hidalgo.

Los hechos fueron reportados al 911 cerca de las 03:54 horas de este domingo entre las calles 45 y 37, de la citada colonia.

Policías municipales arrbaron al sitio y observaron un auto Honda Accord café, modelo 2000, con placas de California, el cual había derribado un poste y chocado contra un árbol.

Los agentes encontraron al lado del vehículo a un joven que se identificó como Diego Alberto, de 17 años, quien dijo ser el dueño del vehículo.

Sin embargo, los agentes no pudieron determinar a ciencia cierta si él era quien conducía el vehículo, pues no brindó mayor información y no hubo testigos oculares que lo señalaran como tal.

Los agentes de Tránsito realizaron las actas correspondientes y sus infracciones, para luego ordenar el retiro del vehículo.

