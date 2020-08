Arden cuatro casas en Villas del Colorado

Luego de perder su casa en un incendio en una casa vecina, residentes del fraccionamiento Valle del Colorado, al oriente de Mexicali, han tenido que transitar un viacrucis para interponer las denuncias y poder reponer el patrimonio perdido a través de aseguradoras.

El incendio ocurrió este jueves por la noche, cerca de las 20:30 horas, en la casa marcada con el 2757 de la avenida Río San Fernando, donde vecinos denunciaron tiempo atrás la acumulación de basura y escombro por parte de sus residentes.

Ruth Angélica Castellanos Vargas perdió su casa en la que ha vivido casi 20 años, la marcada con el 2761, y es parte de las cuatro familias que perdieron sus pertenencias y bienes en el incendio.

Otro de los afectados, Mario Francisco Moreno Zambrano, residente de la casa con el número 2751, se dijo molesto, pues sabía que eventualmente un incendio iba a ocurrir, debido a que en el sitio, los residentes suelen realizar quemas de cableado.

Ambos acudieron a interponer las denuncias correspondientes, pero no se las permitieron debido a que el propietario de la casa donde se originó el incendio, ya había interpuesto una denuncia que a ellos no les permitieron ver, a pesar de sus derechos como víctimas.

Desde la mañana acudieron al Centro de Justicia en Río Nuevo, luego los enviaron a las oficinas de la Fiscalía General del Estado a un lado de la comandancia de la Policía Municipal, para luego volver a Río Nuevo, sin que les pudieran resolver sobre la denuncia.

Este documento es requerido en la Dirección de Bomberos para que estos puedan realizar un peritaje y determinar las causas del siniestro, sin embargo, ambas víctimas señalan que en el domicilio donde inició el fuego, ya comenzaron a remover escombros y limpiar.

“Es un problema viejo, hemos denunciado y no nos hacen caso, hemos hablado con ellos y no pasa nada, sabíamos que un día iba a pasar esto y paso, ahora que venimos a denunciar, también tenemos que soportar que no nos resuelvan nada”, expresó molesto Moreno Zambrano.