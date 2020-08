Ximena Romo vuelve a creer en la actuación

Ximena Romo se ha convertido en uno de los talentos más prominentes para el cine mexicano actual, lo que le ganó su primera nominación a los Premios Ariel por la cinta "Esto no es Berlín", en la categoría de Mejor Coactuación Femenina.

Lo que para la actriz significó un parteaguas para su carrera, ya que su papel en la película de Hari Sama, le sirvió para volver a creer en su pasión como actriz, así lo expresó en entrevista exclusiva para Grupo Healy (GH).

“La película llegó en un momento de mi vida justo cuando me estaba preguntando y cuestionando cuál era mi rol en la industria, en qué consistía mi trabajo y digamos que la película llegó como a recordarme porqué hago lo que hago, porqué soy artista.

“De repente, encontrarte como en el centro, reconocido por los compañeros, rodeada de actrices que tienen mucho más nombre, sí es como, por un lado, un recordatorio de que si lo que haces, lo haces desde un interés genuino, desde tu propia voz como artistas eso es lo que realmente importa en este trabajo”, señaló la actriz.

Asimismo, explicó que su cuestionamiento surgía de la incertidumbre sobre su trabajo y del rumbo que tomaría su trabajo.

“Me encontraba preguntándome sí se trataba de hacer entretenimiento, sí se trataba de salir a entrevistas, de generar dinero, de perseguir tanto esa palabra que le dicen éxito. Me encontraba también en un momento me sentía como artísticamente nula, no sentía que estaba haciendo algo interesante, que estaba diciendo algo importante”, declaró.

LOS PREMIOS ARIEL EN ASCENSO

De un par de años a la fecha, los Premios Ariel han logrado convencer cada vez más al público nacional, ya que, acostumbrados a la industria cinematográfica internacional, poco se le ha respetado a la premiación de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

“Recuperar todas esas voces, esos talentos nacionales que necesitan impulso y que sí necesitan una plataforma que más gente los pueda ver, y entonces pueda ocurrir más trabajo, es una tarea difícil, no creo que sea fácil para nadie y no creo que puedan hacer que todos estén satisfechos.

“Pero sí estoy de acuerdo que ha cambiado un poco como se han parado frente a todos, que poco a poco han recobrado mucha más confianza con el público, pero el hecho de que sí se están haciendo me parece un acierto más ahora que nunca el cine necesita establecer su importancia, necesitamos reconocernos”, opinó al respecto Romo.

Explorarán todas las caras de la sexualidad

En la continuación de la película "Sexo, Pudor y Lágrimas", Ximena interpreta a una joven bisexual que está en búsqueda de descubrir todo lo que esto implica, lo que demuestra la exploración de la sexualidad en todos sus aspectos en la cinta próxima a estrenarse.

“Ahora vamos un poco más allá, hablamos de qué ha pasado ahora que están más grandes, y las nuevas generaciones que hoy en día la sexualidad ya se ve en un espectro más amplio, ya las relaciones y la normalidad han cambiado.

“En mi caso mi personaje es bisexual y tiene una relación con el persona de Victoria Monclova que es una chica transgénero, fue justo meternos en todo esos temas que son tan actuales y necesitan atención ya”, finalizó.

DETALLES

- Los Premios Ariel se transmitirán el próximo 20 de septiembre por Canal Once y redes sociales.

- “Esto no es Berlín” obtuvo 12 nominaciones entre ellas, Mejor Coactuación Femenina, Mejor Guión Original, Mejor Director, Mejor Película, entre otras.

- Ximena Romo está por estrenar las cintas “Dime cuándo tú” y “Sexo, Pudor y Lágrimas 2”, conforme la pandemia lo permita.