Voladores de Papantla: Arte y cultura de México

Los voladores de Papantla se han convertido en una pieza fundamental de la cultura mexicana, pues, en cada fiesta de pueblo a la que van, llevan un pedacito de su cultura, de sus costumbres y tradiciones, con la esperanza de que nunca se pierda el interés por dicho ritual.

Eugenio San Martín Villanueva es un joven de apenas 18 años que no solamente ve el ser un volador de Papantla como una parte de la cultura, sino que, para él también es un trabajo el cual ejerce para ganarse la vida, yendo a cada rincón en donde son invitados.

Desde que tenía apenas 7 años y se encontraba en Veracruz de donde es originario, supo que era su pasión a seguir, siendo a los 9 años cuando inició a aventarse desde arriba o como él lo menciona “comenzaba a volar”.

“Desde chiquito me gustaba ver a los que ya participaban de voladores, me gustaba mirarlos mucho, me gustaba ver videos y desde chico empecé ahora sí que con una flautita así como a andar jugando”, comentó Eugenio.

El joven veracruzano, con orgullo en su rostro y mientras son aplaudidos por los visitantes presentes, comenta que desde pequeño uno trae un don de familia, por eso a él le gustaba tocar la flauta, venía en sus orígenes, lo cual es demasiado común en su lugar natal.

Entre admiración del público, se hidrataba al terminar de “volar” para continuar haciéndolo por más tiempo y entre voces, padres le decían a sus hijos pequeños que observarán con atención a los hombres que venían bajando del cielo.

“Lo que más me gusta es la cultura Totonaca para que nunca se pierda la tradición y pues es que este es como que nuestro trabajo, así que a donde nos inviten seguiremos llevando un poco de la cultura”, comentó Eugenio.

Tras su llegada a Mexicali, lo que más lo emociona es saber que aparte de trabajar, de esa manera puede dar a conocer la tradición para que no se pierda los próximos años.

Mientras descansa un poco de los “vuelos” que ha tenido durante la noche, Eugenio junto a sus compañeros es admirado por familias, jóvenes y niños que se dieron cita a las Fiestas del Sol y que entre tantas actividades a las cuales ir, fueron a observar a esos hombres volar por los cielos.

Como último mensaje antes de volver a volar, Eugenio San Martín comentó “Acompáñenos aquí a las Fiestas del Sol para que nos apoyen y participen. Así nos verán para que nunca se pierda la cultura Totonaca y si nos pueden venir a mirar más que nada”.