Vandalizan escuelas durante vacaciones de semana santa

Seis planteles educativos fueron vandalizados en la ciudad durante esta semana santa, informó la delegada del Sistema Educativo Estatal.

Hildelisa Limón Sánchez, expresó que fueron tres preescolares y tres escuelas primarias las que sufrieron daños materiales así como robo de material y bienes inmuebles.

Expresó que los jardines de niños fueron el Antonio Puente Ortiz, el niño Vicente Suárez y el Roberto Owen, los cuales presentaron pérdidas materiales y otros solamente vandalismo.

"El Puente Suárez tuvo vandalización dentro del plantel pero no se llevaron nada y no hubo persona detenida, pues gracias a que padres de familia reportaron, no pasó a mayores".

"En el Vicente Suárez si hubo vandalismo, donde un aula de una profesora fue destrozada, tanto en material como en acervos bibliográficos, siendo lamentable que también dañaron paredes y muebles".

"Y en cuanto al jardín Roberto Owen, la pérdida fue en material de apoyo a la infraestructura, esto sucedido en la colonia Satélite", mencionó.

Primarias

La delegada en cuando a las primarias, indicó que fueron afectadas la Amalia Castillo en la calle 11, donde tuvieron dos visitas, donde primero se robaron la puerta del cerco, las mamparas de los baños y daños a la cooperativa.

"Eso fue en la primera vez, ya en la segunda visita se llevaron todos los sanitarios de las escuelas lo cual es muy preocupante, pues es un gran daño para el plantel".

En la primaria Vicente Guerrero ubicada en Río Presidio, se llevaron diversos materiales como herramientas, al igual que daños en cableado y refrigeración, dañando paredes y ventanas.

Y respecto a la primaria Ramón G.Bonfil en el fraccionamiento Villa Florida, también tuvo dos visitas, donde se llevaron desde material didáctico y objetos en dirección y almacén.

"Dar estos resultados son muy lamentables, pues las escuelas son el pilar de la educación en tiempos normales, por lo que debemos cuidarlas", expresó.

Cuidado de aulas y agradecimientos

La autoridad educativa, expresó que aunque es lamentable la situación, agradece que muchos padres de familia están atentos a sus planteles y reportan si hay daños.

Expresó que por humanidad y amor a la educación deben cuidarse las escuelas, por lo que reitera el estar al pendiente en las colonias.

"Ayúdenos a mantener las escuelas de manera digna, porque cuando todo esto termine volveremos a las aulas y estas deben estar en buen estado para seguir educando a los niños y jóvenes de Mexicali".

"Así agradezco a los padres de familia y a las autoridades que nos siguen ayudando, a que sigan haciendo su labor sin olvidar reportar cada vez que algo malo suceda en alguna escuela", señaló.