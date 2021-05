Va Marina del Pilar por el impulso de la economía de San Felipe

SAN FELIPE.- Respaldo total a la municipalización de San Felipe, así como el impulso a las actividades económicas como el turismo y la pesca, fueron los compromisos de Marina del Pilar Avila Olmeda con los residentes de San Felipe.



Tras encabezar la agenda de trabajo en el lugar, la candidata a gobernadora de la alianza entre Morena, PT y el PVEM, sostuvo reuniones con empresarios, pescadores, líderes sociales, restauranteros y demás sectores.



Ahí escuchó las peticiones de la población, donde reconoció que San Felipe merece detonar sus vocaciones turísticas, económicas, productivas y deportivas, para generar bienestar a favor de las familias que lo habitan.



Dentro de esta gira de trabajo estuvieron presentes la candidata a la presidencia municipal de Mexicali, Norma Bustamante Martínez; el candidato a diputado local, Juan Manuel Molina; el empresario sanfelipense, Rigoberto Romo Cota, y el presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas “Andrés Rubio Castro”, el señor Ramón Franco Díaz, para sumar a este gremio al proyecto de gobierno de Marina del Pilar.



La abanderada morenista reiteró que se harán "comités de coadyuvancia" entre autoridades y los pescadores sanfelipenses, a fin de aprovechar mejor los productos del mar y asegurar la sustentabilidad de dicha actividad, para establecer una coordinación con el gobierno federal y el sello de garantía de pescados y mariscos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Foto: Cortesía

Posteriormente, en un encuentro con el Consejo Empresarial, Hotelero y Restaurantero del puerto, Marina del Pilar anunció que San Felipe será un destino turístico prioritario que se promoverá desde la administración estatal de forma permanente. Dijo que se crearán mesas de trabajo para analizar la seguridad y la infraestructura que se necesita para la movilidad de los turistas.



Además, desde la Secretaría de Turismo de Baja California expuso que se profesionalizará a los miembros de la cadena de valor turística, a fin de que los micro y pequeños empresarios del ramo mejor preparados para llevar sustento a sus familias.



Como parte de la visita a San Felipe, la candidata también compartió un evento junto a simpatizantes morenistas y la estructura electoral de “Juntos Haremos Historia en Baja California” en dicha comunidad, a quienes exhortó a trabajar para consolidar la Cuarta Transformación en el estado, a través de las premisas de: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.



Asimismo, en la víspera del Día del Maestro, se reunió con docentes sanfelipenses, ante quienes reconoció la importancia de los educadores para el desarrollo, equilibrio y tejido social. En ese sentido, señaló que habrá un trabajo profundo para mejorar las condiciones del magisterio, para alcanzar tanto la justicia laboral como un mejor desarrollo educativo para los niños y jóvenes bajacalifornianos.