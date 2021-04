En mi gobierno, por el bien de todos primero los pobres: Marina del Pilar

ENSENADA.- Como principio fundamental de la Cuarta Transformación, mi gobierno tendrá como prioridad atender a los más pobres, afirmó la candidata a gobernadora de la alianza "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PVEM), Marina del Pilar Avila Olmeda.



Tras arrancar campaña en San Quintín, que será el sexto municipio de la entidad, se comprometió a llevar agua a las zonas que más lo necesiten y abatir los diferentes rezagos sociales.



Por lo anterior, Marina del Pilar hizo énfasis en que su compromiso principal es el combate a la pobreza en Baja California, e invitó “a jornaleros, obreros, prestadores de servicios, comerciantes, empresarios, maestras y maestros, a los pueblos originarios, a todas y todos” para que se sumen a su campaña, “porque en Morena, en la Cuarta Transformación, no importa de dónde venimos, sino a donde vamos”.



La candidata de MORENA, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señaló que se tomó la decisión de arrancar en San Quintín porque "el mayor porcentaje del territorio de Baja California es un valle agrícola y sabemos las necesidades que hay en el campo”.

Frente a los residentes del que será el Sexto Municipio, expresó que “hay también un compromiso para generar la infraestructura necesaria” a fin de que así detone la economía. Como ejemplo de ello, citó el compromiso para continuar con la carretera Transpeninsular, que parte en Ensenada y se dirige a Guerrero Negro.



Más tarde, en su recorrido por el malecón y el Mercado Negro de Ensenada, Avila Olmeda recordó que, en su etapa como presidenta municipal de la capital de Baja California, “siempre estuve muy cercana a la gente. Llevamos agua a colonias que nunca habían tenido, logramos que Mexicali se convirtiera en la cuarta ciudad más competitiva del país, logramos reducir la incidencia delictiva, que fue la más baja en 11 años. Todo eso, lo vamos a replicar en Baja California”.



Sentenció: “Soy bajacaliforniana, aquí nací, aquí crecí, aquí tuve a mi hija y formé a mi familia, y nunca me he ido, ni me iré de mi estado”.



De igual manera, anunció que ella se concentrará en una campaña constructiva y de propuestas, sin caer en provocaciones de los adversarios políticos.



Marina anunció que una vez que tome protesta como gobernadora de Baja California llevará a San Quintín la representación del organismo dedicado a atender a las comunidades indígenas, como una muestra categórica de su respeto por los grupos originarios del estado, que conforman gran parte de la fuerza laboral y son fuente de desarrollo cultural para la entidad.