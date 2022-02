Unidos por el softbol

Una historia de amor que nació gracias por el gusto al Softbol y que se fortaleció aún más con las concentraciones y entrenamientos que realizaban, donde el Campo Zurdo Flores fue testigo del inicio de este bello noviazgo.

Se trata de los sofbolistas de Mexicali seleccionados “Baja”, Jordan Solorio y Valeria Ruiz,

quienes precisamente se toman un respiro para platicar su historia de amor, en el lugar

donde se conocieron.

“Nos conocimos un 2 de Octubre del 2019 aquí en el Zurdo Flores, donde me anime a platicar con ella y desde ahí pues nos volvimos muy buenos amigos primero y fuimos platicando poco a poco y eso hacía que me gustara aún más” comentó Jordan.

“Yo la verdad lo miraba como un desconocido, no sabía mucho de él y cuando se me acercó por primera vez yo estaba muy nerviosa porque casi no habíamos tenido contacto”, agregó Valeria.