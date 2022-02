El amor le dio la familia que siempre quiso

Zury y René se conocieron justo después de que ella egresó de las casas hogar donde pasó su niñez y adolescencia; el amor de pareja trajo consigo uno de sus mayores sueños cumplidos: una familia.

Zury Córdova Martínez nació en una familia disfuncional, las adicciones de sus padres, la llevaron al sistema DIF a sus cortos tres años de edad, donde si bien creció acompañada de algunos de sus hermanos, siempre añoró la calidez de un hogar en el seno de una familia.

El flechazo que causó en René Gerardo Acosta Valenzuela desde el primer momento que la vio, fue el preludio de una historia de amor, que tendría como desenlace una nueva familia.

“Cuando estás chica, una se pregunta por qué me están pasando estas cosas a mí, pero yo ahorita pienso y siento que es lo mejor que me pudo haber pasado, porque tengo hermanos que no los llevaron a casas hogares, y no están bien”, recordó Zury. “Siempre hubo una persona que nos cuidara, pero no era lo mismo, porque sabías que no son tus papás, era triste en ese aspecto, fue difícil en la primaria por el ‘bullying’, siempre está eso de que extrañas a la familia”, explicó.

Zury pasó de los tres a los 15 años en casas hogar de Ensenada. Posteriormente fue trasladada a la casa hogar A Way Out en Mexicali, de ahí egresó y regresó a Ensenada para trabajar en una maquila.

FLECHAZO

Desde que la vio por primera vez, René sintió un flechazo, por lo que comenzó a tratar de conquistarla a la antigüita, con cartas, chocolates y flores, hasta que se animó a pedirle su número y pedirle una primera cita.

“Él es ingeniero y trabajaba en el área administrativa, él dice que desde que me miró le gusté, pero yo no lo había mirado nunca, después me empezó a mandar cartas, chocolates, iba y me buscaba, y me pidió mi número, empezamos a salir”, recordó. “Me encantó como era, él es muy serio, reservado, me gustó eso porque yo no soy mucho de… es muy difícil para mí sacarle platica a la gente, y con él el silencio estaba bien, no era incómodo”, describió.

Te puede interesar: Con pocas ventas pasan comerciantes víspera de San Valentín

A solo tres meses de noviazgo dieron el gran paso de irse a vivir juntos. Al principio fue difícil, reconoció, porque era muy reciente el nacimiento de su último hijo, del que él se hacía cargo.

Víctor Gerardo Acosta Castillo es el hijo de René, quien forma una parte muy importante en la vida de Zury, ya que dice tener una gran afinidad con los niños, y con quien ha aprendido a ser una madre.

“Poco a poco fuimos avanzando, rentamos nuestra casa, fuimos comprando nuestras cosas, y te das cuenta de que sí es la persona con la que quieres estar, no me arrepiento de nada, ya tenemos cuatro años juntos, tenemos un niño de cuatro años, y es lo mejor que me ha pasado”, mencionó. “Me levanto y hay una sonrisa que me está mirando, un niño que me da abrazos, que me llena de amor, estoy muy feliz con la familia que tengo, y siento que ahora todo ha valido la pena”, compartió.

La soledad ha quedado atrás, explicó, porque ahora tiene alguien en casa que la está esperando, hasta ahora ha ganado mucho en comparación con lo que tenía antes, reflexionó la joven de 23 años.

Si bien Zury nunca tuvo un ejemplo del cuidado de una madre, en su corazón estaba latente ese instinto maternal, puesto desde que conoció al hijo de René, dijo haberse enamorado también de él. Hoy en día son su mejor compañía.

“Me quedé en casa para poder dedicarle tiempo al niño, porque si quieres hijos tienes que estar mentalmente bien, con una vida estable, tener tiempo para ellos, yo y el niño hicimos un lazo más fuerte desde que estoy con él todos los días”, mencionó.

LAS CLAVES

La confianza es clave en una relación, la cual se debe ir construyendo poco a poco, aconsejó Zury, ya que ni una pareja puede estar exenta de los problemas o discusiones, pero cada día se puede elegir para construir una relación más sólida.

“Si a mí algo me molesta en el momento se lo digo, porque si no va a llegar un momento en que van a explotar las cosas, él ha sido un gran apoyo para mí, me ha impulsado en mi crecimiento académico, siempre estamos viendo el uno por el otro”, declaró.

Los logros son de ambos, es una frase que René siempre le repite a Zury. Concluyó que si bien en su relación hay momentos difíciles, son más los momentos bonitos.